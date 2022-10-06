Скандалы: За бугор

ФТС сообщила, что россияне стали чаще незаконно вывозить деньги за рубеж

С момента объявления частичной мобилизации россияне в два раза чаще пытались незаконно вывезти деньги из России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС). «Рост числа нарушений связан с увеличением пассажиропотока. Также повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера», — рассказали изданию в службе.

За период с 20 по 30 сентября служба выявила 557 случаев нелегального вывоза наличных денег через границу, что на 93% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Россияне не декларировали либо недостоверно указывали сумму провозимых денег.

Помимо этого, каждое второе нарушение (213) было связано с запретом о вывозе из страны иностранной валюты свыше $10 тыс.

В результате было возбуждено 549 административных дел и 11 уголовных дел, подчеркнули в ФТС. Общая сумма нелегально перевозимых денег составила 160,5 млн руб., что на 63% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Более 50% дел приходится на нарушения по незаконному вывозу рублей. Вторыми по популярности незаконно перемещаемыми валютами стали евро и доллары США.

По данным службы, чаще всего россияне незаконно вывозили средства в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.

Старший партнер адвокатского бюро «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский напомнил изданию, что за недекларирование или недостоверное указание данных предусмотрена административная ответственность по ст. 16.4 КоАП в виде штрафа от одной второй до двукратной суммы не указанных средств либо их конфискация.

Провоз денег в крупном и особо крупном размере наказывается по ст. 200.1 УК России. За это в зависимости от тяжести преступления предусматривается штраф от трехкратной до 15-кратной суммы, а также принудительные работы или ограничение свободы сроком до четырех лет.

В начале октября опрос ВЦИОМа в рамках совместного проекта с РБК показал, что большинство россиян — 88% — не хотели бы иметь счет в зарубежном банке для хранения своих средств.

Утвердительно на вопрос о желании хранить деньги на счете зарубежной кредитной организации ответили лишь 9%. При этом больше всего такая перспектива привлекает молодежь до 25 лет.

Виктория Тютина

Оригинал материала: “РБК”