Арабские шейхи отметили окончание саммита ОПЕК+ криками «Гойда!»

Наследный принц Саудовской Аравии, эмиры Абу-Даби и Дубая, вице-президент Катара и другие представители стран Организации стран-экспортёров нефти провели флешмоб в честь единогласного принятия решения о сокращении добычи чёрного золота на 2 млн баррелей в сутки. Шейхи вышли на площадь короля Фадха в Эр-Рияде и прокричали «Гойда!».

Как пояснил замминистра нефти Саудовской Аравии Исмаил аль-Муваккали, традиционный клич «гойда» известен на Ближнем Востоке с IV века до нашей эры. Он возник в Египте и употреблялся израильскими рабами по отношению к своим надсмотрщикам, являвшимся в их представлении гоями.

Впоследствии слово неоднократно меняло своё значение, и его современный смысл устоялся в начале XX века. Сегодня оно означает призыв к немедленному действию во славу религии, традиционных ценностей и стабильности энергетических рынков. Под крики «гойда» цена на нефть на Гонконгской бирже поднялась на 6% в течение нескольких минут.

– Мы с удивлением узнали от наших российских друзей, что слово «гойда» известно и у них. Мы всегда считали, что это исключительно наша, ближневосточная история. Кличами «гойда» Саладин звал своих воинов на джихад против крестоносцев, а после того, как в Саудовской Аравии впервые нашли нефть, король Фадх именно с этого клича начал обращение к нации. Мы не сомневаемся, что скоро это слово станет известным и за океаном, равно как слова «джихад», «валежник» и «буржуйка», без которых в Европе скоро будет не обойтись, – считает Исмаил аль-Муваккали.

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