 

Джаред Лето сыграет дизайнера Карла Лагерфельда

06.10.2022, 15:25, Разное
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50-летний Джаред Лето приступил к съемкам в биографическом фильме о жизни и творчестве легендарного Карла Лагерфельда. Актер не только сыграет главную роль, но и выступит исполнительным продюсером ленты. Отметим, что между Лето и Лагерфельдом практически нет внешнего сходства, но этот недочет создатели наверняка компенсируют гримом, как это было в фильме “Дом Gucci”, где Джаред примерил образ Паоло Гуччи. 

Ожидается, что Джареду будет легко вжиться в роль, ведь он был знаком с дизайнером лично. Лето регулярно становился гостем показов Fendi и Chanel и даже как-то отдыхал с Лагерфельдом на островах. Детали сюжета, полный актерский состав и дата премьеры пока не разглашаются.

Напомним, что в июле этого года стало известно, что сердце Джареда Лето занято российской моделью Дарьей Корчиной. Пока неясно, где и при каких обстоятельствах голливудская звезда познакомился с новой избранницей, которая, кстати, в два раза младше него, однако последнее время их пара регулярно попадает в объективы папарацци.


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