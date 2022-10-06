Джаред Лето сыграет дизайнера Карла Лагерфельда

50-летний Джаред Лето приступил к съемкам в биографическом фильме о жизни и творчестве легендарного Карла Лагерфельда. Актер не только сыграет главную роль, но и выступит исполнительным продюсером ленты. Отметим, что между Лето и Лагерфельдом практически нет внешнего сходства, но этот недочет создатели наверняка компенсируют гримом, как это было в фильме “Дом Gucci”, где Джаред примерил образ Паоло Гуччи.

Ожидается, что Джареду будет легко вжиться в роль, ведь он был знаком с дизайнером лично. Лето регулярно становился гостем показов Fendi и Chanel и даже как-то отдыхал с Лагерфельдом на островах. Детали сюжета, полный актерский состав и дата премьеры пока не разглашаются.

Напомним, что в июле этого года стало известно, что сердце Джареда Лето занято российской моделью Дарьей Корчиной. Пока неясно, где и при каких обстоятельствах голливудская звезда познакомился с новой избранницей, которая, кстати, в два раза младше него, однако последнее время их пара регулярно попадает в объективы папарацци.