Требует минимального ухода и укладки: какой вид боба длиной до челюсти выбрать в новом сезоне

Сегодня в тренде короткая стрижка с текстурированными слоями, которая называется боб. Существует множество моделей, однако их объединяет длина до челюсти, которая является оптимальной в плане красоты и практичности.

Концепция

Речь идет о стрижке длиной до подбородка, которая имеет ровный срез или удлинение прядей к лицу. Прическа может быть пышной или не иметь дополнительного объема, выполнятся на ровных или вьющихся волосах.

Наличие челки не обязательно, но если есть желание добавить этот модный элемент, можно выбрать самую привлекательную ее форму (короткую и длинную, челку-шторку, с пробором посередине или сбоку и пр.).

Преимущества

Их очень много, поскольку стрижка боб подходит для волос любой текстуры, она универсальна, поскольку подходит представительница прекрасного пола всех возрастов, применяется для повседневной носки и может быть красивой нарядной прической.

Благодаря оригинальной технике, можно добиться дополнительного объема для тонких волос, а также сделать более аккуратной форму, если волосы слишком густые. Практичность является одним из самых весомых преимуществ, поскольку укладка занимает минимум времени, а это в наше стремительное время очень важно.

Рассмотрим несколько оригинальных, стильных и очень привлекательных моделей, среди которых вы можете выбрать для себя лучшую.

Французский боб для вьющихся волос

Если ваши волосы вьются от природы, остановите свой выбор на этой модели. Укороченная челка поможет подчеркнуть красоту черт лица, небольшая длина и кудри помогут создать привлекательную форму. Прическа отличается практичностью, поскольку вы можете не тратить на укладку даже минуты. Достаточно помыть голову и позволить волосам высохнуть естественным путем (можете ускорить высыхание, использовав фен)., чтобы каждый локон занял свое законное место.

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Воздушный боб с боковым пробором

Очень стильная прическа, которая визуально добавит объема. Она практична, держит форму на протяжении целого дня и подойдет обладательницам утонченных лиц, а также поможет изменить квадратную и круглую форму, сделав ее более овальной.

Боб на прямых волосах

Если ваши волосы прямые и тонкие, но вы мечтаете об объеме, выбирайте стрижку боб. Если вам нравится гладкая прическа. И объем вам не нужен, вы также можете быть спокойными в своем выборе, поскольку он был сделан правильно.

Боб с удлинением

Очень стильная прическа, которую можно использовать, как на ровных, так и на вьющихся волосах. Ее преимуществом является то, что она позволяет визуально изменить форму квадратного или круглого лица, сделав ее овальной (лицо выглядит более худощавым, поскольку данный боб относится к обрамляющим прическам).