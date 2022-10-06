Сходим к парикмахеру на счастье и благополучие: благопрятные дни в октябре для стрижки

Волосы являются проводниками энергии и именно поэтому так важно правильно выбрать дату для визита к парикмахеру. Жители западных стран практически никогда не задаются такими вопросами и просто записываются на стрижку. Но на Востоке ни один человек не посетит салон, не сверившись с благоприятными датами для стрижки.

Почему волосы так важны

Во всех культурах волосам уделено немало внимания. Длинные неубранные локоны являлись признаком молодой незамужней девушки. Убранные в две косы или покрытые платком волосы – атрибут замужней женщины. У мужчин длинные волосы служили признаком принадлежности к определенному социальному слою или профессии.

Помимо этого волосы всегда наделялись особым сакральным смыслом. Длина волос напрямую отражала возможную продолжительность жизни и состояние здоровья человека. Волосы считались проводником между Энергией Космоса и человеком. С волосами связано немало суеверий и примет. Так практически во всех культурах есть негласный запрет на самостоятельное укорачивание прядей или стрижку во время беременности – эти действия могут отразиться на здоровье и продолжительности жизни.

Стрижки изобилия и благоприятные дни

Наверняка вы сами замечали, что один и тот же парикмахер может стричь как очень хорошо, так и очень плохо. скорее всего, проблема не в мастерстве человека, а в неподходящих датах для стрижки. так стрижка, проведенная в дни лунного или солнечного затмения может заметно испортить общий вид. Волосы будут плохо лежать, казаться тусклыми и безжизненными.

Стрижки изобилия – это своеобразный ритуал, который нужно проводить в строго определенные дни и сопровождать чтением мантр или формулировкой аффирмаций.

Стрижка, проведенная в определенную дату сама по себе является сильным посылом ко Вселенной. Она помогает сфокусировать энергетические потоки и ваши запросы ко Вселенной будут услышаны. Но для получения максимального эффекта мало провести манипуляции с волосами, их нужно усилить чтением мантр.

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Вот несколько примеров:

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ МАМА БАСУ ПУШТИМ КУРУ СОХА -чтение мантры во время стрижки привлечет в вашу жизнь изобилие и финансовое благополучие; ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ МАРИТСЕ ЙЕ ЦЕ БХРУМ НРИ ДЗА СОХА – эта мантра поможет увеличить жизненные силы; ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ МАМА АЮР ПУНЬЕ ДЖНАНА ПУШТИМ КУРУ ЙЕ СОХА – эта мантра привлечет жизненную энергию и позволит укрепить здоровье.

Аффирмации также помогают Вселенной услышать ваш запрос. Самые простые аффирмации, на которых вы можете сконцентрироваться во время стрижки нацелены на привлечение материального благосостояния:

Мое изобилие постоянно растет! У меня всегда есть деньги на все, что мне нужно! Деньги приходят ко мне легко и быстро!

Но вы при желании можете сконцентрироваться и на других важных для вас вещах.

Благоприятные дни для стрижки в октябре 2022

В октябре довольно много благоприятных дней для стрижки. Вы сможете подобрать подходящую дату, опираясь на календарь благоприятных и неблагоприятных дней в октябре, которые рассчитали ведущие специалисты фен-шуй.