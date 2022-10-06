 

У нас разные вкусы на мужиков: 23-летняя дочь отказалась знакомить Славу с женихами

06.10.2022, 15:01, Разное
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На торжественную церемонию Саша Морозова пришла в обтягивающем платье дорого испано-французского дома моды Balenciaga. Как оказалось, оно из гардероба Славы.

“Когда я иду на мероприятие, то собираюсь или сама, или обращаюсь к стилистам, а сегодня воспользовалась мамиными советами, – призналась Саша. – Мама очень круто сама красится, даже для концертов, а я смотрю у нее и учусь, что-то беру себе на вооружение”.

Слава как-то в интервью призналась, что не посещает салоны красоты. “Во-первых, на это нет времени из-за плотного графика, во-вторых, я не очень люблю, когда за мной ухаживают — трогают мои ногти, лицо или волосы, – поясняла артистка. – Поэтому я покупаю краску и крашу волосы дома — самостоятельно, а еще по возможности сама себе делаю маникюр и педикюр”.

Доверяет мнению знаменитой матери Саша и в творческих вопросах. “Все-таки она – человек опытный, давно в шоу-бизнесе (дебютный альбом “Попутчица” вышел в 2004 году – Прим. ред.), поэтому я всегда спрашиваю ее мнение, – пояснила дочь. – Бывает, что она критикует – мол, песня не твоя ил что-то в ней надо доделать. Бывает и наоборот, когда мама говорит: “Песня крутая!”

А вот в делах сердечных звездная мать дочери не советчик. “У нас с ней разные вкусы, – пояснила Саша. – Поэтому я не знакомлю ее с моими ухажерами и не спрашиваю оценки, мнения. Хотя, наверное, надо бы ее познакомить. Все-таки это мое дело”.


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