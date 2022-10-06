Пиотровский по команде Беглова отменил показ фильма Пригожина «Лучшие в аду» — СМИ

По информации авторов Telegram-канала «Площадь Восстания», указание отменить предпремьерный показ фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду» в кинотеатре «Родина» губернатор Петербурга Александр Беглов передал через вице-губернатора Бориса Пиотровского.

«Команду отменить патриотический фильм Пригожина губернатор передавал через своего главного миньона по культуре Пиотровского-младшего. Теперь уже к нему у губернатора главная претензия – почему не смог сделать все по-тихому. Кроме того, в ближайшие часы ЦУР выпустит серию проплаченных публикаций, что Смольный ни при чем, ни при делах», — пишет «Площадь Восстания».

Фильм «Лучшие в аду» рассказывает о подвигах бойцов «ЧВК Вагнера», отстаивающих интересы РФ по всему миру и участвующих сегодня в операции по защите мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

По мнению петербургских СМИ, отмена показа киноленты «Лучшие в аду» в Петербурге произошла по личному указанию губернатора Беглова.