 

Никита Джигурда осыпал поцелуями вскинувшую ноги Волочкову

06.10.2022, 14:20, Разное
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Никита Джигурда и Анастасия Волочкова приняли участие в телешоу Анастасии Ивлеевой. В его рамках 61-летний актер осыпал поцелуями вскинувшую ноги экс-приму Большого театра.
Сейчас в Сети приобрел большую популярность челлендж с угадыванием изображения, который один участник рисует на спине другого. Подобный трюк решили повторить в эфире телешоу Анастасии Ивлеевой Никита Джигурда и Анастасия Волочкова. Звезда кино и балерина дружат уже многие годы, часто приводя к слухам о романтических отношениях. Сами селебрити нередко только подогревают ажиотаж своими неоднозначными поступками. Так, повторяя челлендж, 61-летний Никита Джигурда нарисовал на спине танцовщицы половой член.

Сначала Анастасия Волочкова не поняла, что же именно изобразил у нее на спине ее друг. Однако потом, разглядев рисунок, она рассмеялась и вскинула ногу в балетном па. По ее заверению, она любит своего старого приятеля, независимо от того, что он решился изобразить во время шоу.

В ответ на это Никита Джигурда усыпал поцелуями подругу, отметив, что нарисовал «вертикаль». Стоит отметить, что пара нередко флиртует на публике, а артист позволяет себе даже иногда ухватить Волочкову за пикантные места. При этом он заверяет, что всегда верен своей супруге Марине Анисиной и не изменяет ей. Более того, звезда картины «Любить по-русски» рассказывает, комментируя слухи об интригах на стороне, что лучше его жены нет. Анисина сейчас работает тренером во Франции, и Джигурда периодически приезжает к ней, после этих визитов он называет возлюбленную богиней, по сравнению с которой отдыхают даже звезды порно.


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