“На званых ужинах он не мог держать брюки застегнутыми”: стали известны новые подробности скандальной биографии принца Эндрю

Накануне на американском телеканале Peacock вышел новый документальный фильм “Принц Эндрю: изгнанный”. Лента рассказывает о жизни и характере герцога Йоркского, а также его сексуальных пристрастиях и дружбе со скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном и его сообщницей Жизлен Максвелл. В ходе повествования сразу несколько королевских экспертов, сотрудников дворца, журналистов и юристов высказали не самые лестные мнения о 62-летнем герцоге.

Проблема в том, что этот человек идиот. В помете всегда есть один коротышка, и это Эндрю, – поделился бывший королевский пресс-секретарь Дики Арбитра.

Он никогда не курил, не принимал наркотики и не пил алкоголь, но его главная страсть — секс, – отметил писатель Фил Дампир.

Поговаривали, что на званых ужинах он не мог держать брюки застегнутыми, – рассказала журналистка Хелен Кирван-Тейлор.

Мистер Пол Пейдж, осужденный за мошенничество с недвижимостью и работавший в королевской службе безопасности 1998 по 2004 год, рассказал, что сотрудники охраны были шокированы количеством женщин, которые посещали личные покои принца.

Раньше у нас была шутка, что у него в спальне должна быть вращающаяся дверь, – вспомнил Пейдж, – Количество женщин, входящих и выходящих оттуда, было таким, что каждый день приходил кто-то новый.

Мужчина добавил, что Эндрю — “просто ужасный” человек. Однажды он назвал одного из офицеров охраны “жирным ублюдком” за то, что тот отказывался пускать очередную гостью.

Он позвонил на охрану и заорал во весь голос: “Ты, послушай меня, ты, жирный, жирный ублюдок. Если вы не впустите моего гостя, я собираюсь спуститься туда”, – рассказал Пейдж, – Можно было бы подумать, что член королевской семьи должен соблюдать какие-то приличия и уважать персонал, которому платят за то, чтобы он его защищал и о нем заботился. Но это не про Эндрю. Он просто ужасный человек. Настоящий “плохиш”.

Также Пол Пейдж вспомнил, как обнаружил в комнате Эндрю от 50 до 60 плюшевых мишек, разложенных по кровати. Рядом располагалась ламинированная табличка, объясняющая персоналу, в каком порядке должны быть расставлены медведи.

Напомним, что королевская карьера принца Эндрю оборвалась после того, как герцога обвинили в сексуальном насилии. В начале этого года он был вынужден выплатить миллионы фунтов одной из своих предполагаемых жертв — Вирджинии Джуффре. Женщина утверждала, что Эндрю изнасиловал ее несколько раз, первый из которых имел место, когда девушке было всего 17 лет — тогда герцогу ее “продал” тот самый Джеффри Эпштейн. По разным данным, в период с 2002 по 2005 годы Эпштейн взял в рабство и подверг сексуальному насилию десятки несовершеннолетних девушек. Среди тех, кто помимо Эндрю пользовался его сомнительными услугами, якобы были Билл Клинтон, Дональд Трамп, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Несмотря на то, что Эндрю был лишен всех привилегий и отстранен от королевских обязанностей, он все же принял участие в похоронах своей матери Елизаветы II в конце сентября. Также напряженные отношения с родственниками не помешали ему написать трогательный некролог Елизавете. Представитель жертв Эпштейна обвинил герцога в попытке “реабилитировать” свой имидж посредством участия в траурных мероприятиях.

Отметим, что ранее в сентябре вышла новая биография королевы-консорта Камиллы. Автор книги утверждает, что принц Эндрю пытался помешать своему брату Карлу III взойти на престол и ради этой цели вступил в заговор с принцессой Дианой и бывшей супругой Сарой Фергюсон.