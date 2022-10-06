 

Бьюти-бизнес Джорджии Мэй Джаггер терпит колоссальные убытки

06.10.2022, 13:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Однажды 30-летняя дочь Мика Джаггера и супермодели Джерри Холл сказала, что отказывается думать о будущем и хочет жить настоящим. Похоже, этот девиз не идет на пользу бизнесу. Издание Daily Mail сообщает, что косметическая компания Джорджии Мэй Джаггер Catfish Soup столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Общая сумма долгов бренда составляет 355 000 фунтов стерлингов, что на 100 000 больше, чем в прошлом году. Впрочем, представители Джорджии Мэй заявляют, что она, как единственный полноправный директор, продолжит вести бизнес, пока он приносит прибыль. 

Джорджия Мэй удовлетворена тем, что она может продолжать поддерживать компанию до тех пор, пока это приносит достаточную прибыль от продаж продукта. 

Джаггер основала компанию Catfish Soup 5 лет назад и производит средства по уходу за кожей. Также Джорджия Мэй — довольно успешная и востребованная модель. Она сотрудничала с такими брендами как Tommy Hilfiger, Balmain, Vivienne Westwood, Miu Miu, Thierry Mugler, Versace, Fendi, Tom Ford и другими. 

Новость о финансовых проблемах Джорджии Мэй посвилась всего через несколько дней после того, как она появилась в фотосессии журнала Found and Vision. 

С матерью Джерри Холл


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02.21 / Политика: Как спасти советские монументы в Прибалтике

05.12.21 / Эксперты: Видео с йети, снятое Паттерсоном-Гимлином в 1967 году – это «не человек в костюме обезьяны»

18.07.22 / Модные брюки весны-лета для женщин за 50: актуальные модели и самые изысканные сочетания

06.02.22 / Александр Плющенко сменил образ

11.09.22 / Пошла в горы – Личное мнение

11.12.21 / Мнение: О позорном сливе

30.07.22 / Российские ученые изучили пищевые привычки древних пещерных гиен

30.07.22 / Суд в Москве арестовал основателя и владельца московского хостела, в котором в результате пожара погибли восемь человек

25.06.20 / Скандалы: «Аэрофлот»: если очень хочется, то можно

13.04.22 / Компания Nissan представила кроссовер Pathfinder в версии Rock Creek для рынка США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]m

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика