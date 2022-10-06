Бьюти-бизнес Джорджии Мэй Джаггер терпит колоссальные убытки

Однажды 30-летняя дочь Мика Джаггера и супермодели Джерри Холл сказала, что отказывается думать о будущем и хочет жить настоящим. Похоже, этот девиз не идет на пользу бизнесу. Издание Daily Mail сообщает, что косметическая компания Джорджии Мэй Джаггер Catfish Soup столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Общая сумма долгов бренда составляет 355 000 фунтов стерлингов, что на 100 000 больше, чем в прошлом году. Впрочем, представители Джорджии Мэй заявляют, что она, как единственный полноправный директор, продолжит вести бизнес, пока он приносит прибыль.

Джорджия Мэй удовлетворена тем, что она может продолжать поддерживать компанию до тех пор, пока это приносит достаточную прибыль от продаж продукта.

Джаггер основала компанию Catfish Soup 5 лет назад и производит средства по уходу за кожей. Также Джорджия Мэй — довольно успешная и востребованная модель. Она сотрудничала с такими брендами как Tommy Hilfiger, Balmain, Vivienne Westwood, Miu Miu, Thierry Mugler, Versace, Fendi, Tom Ford и другими.

Новость о финансовых проблемах Джорджии Мэй посвилась всего через несколько дней после того, как она появилась в фотосессии журнала Found and Vision.

С матерью Джерри Холл