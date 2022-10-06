И снова куртки-рубашки, только немного в другой ипостаси: как стилизовать в образах один из модных трендов осени

Гибридные вещи становятся все более и более популярными. Один из таких примеров — это куртки-рубашки, мастхэв любой модницы в текущем сезоне. Разбираемся, как правильно создавать образы с таким изделием, чтобы получить эффектные луки.

Сочетание с массивными ботинками

Для создания образа в стиле кэжуал, сочетайте куртку-рубашку с джинсами скинни и с ботинками на шнуровке на тракторной подошве. Это беспроигрышное сочетание. Вы можете сделать обувь акцентной вещью, подобрав цвет, отличающийся от другой одежды.

Чтобы образ получился завершенным, не забудьте об аксессуарах. Будет уместен рюкзак и солнцезащитные очки (если на улице солнечная погода).

С платьем макси

Если вам нравятся необычные и причудливые образы, если вы любите привлекать к себе внимание, тогда обратите внимание на данный вариант. Речь идет об идее сочетать в одном луке платье макси длины и куртку-рубашку. Пусть верхняя одежда будет с принтом (в моде — рисунок в клетку), а платье однотонным. Из обуви уместнее всего будут балетки в стиле домашних тапочек.

Разные текстуры

Экспериментируйте и создавайте современные луки, сочетая вещи из разных материалов. Благодаря такой игре с текстурами и получаются наиболее стильные образы. К примеру, вы можете включить в один лук куртку-рубашку из шерсти, трикотажный свитер, штаны из денима и сапоги из лакированной кожи.

Многослойность

Куртка-рубашка — то изделие, которое может стать основой для создания многослойных образов. Оригинальная идея — сочетать куртку-рубашку с фланелевой рубашкой. Вроде бы однотипные изделия, однако в контексте одного образа они смотрятся весьма органично. Чтобы было видно оба изделия, подберите вещи разных цветов. Пусть одно будет светлее, а другое темнее. Также вы можете сочетать вещь с принтом с однотонным изделием.

Джинсовый комплект

Куртки-рубашки не обязательно должны быть из шерсти или трикотажа. Они также могут быть сделаны из денима. Если у вас в наличии есть изделие из такого же материала, тогда создайте джинсовый комплект, подобрав штаны в тон к верхней одежде. Получится шикарный образ в стиле кэжуал.

Офисно-деловой лук

Куртку-рубашку можно интегрировать в офисно-деловой стиль. Для этого вещь нужно сочетать с более элегантной одеждой. Например, хорошая идея — это классические брюки с высокой талией и со стрелками плюс кашемировый или вязаный свитер и сверху куртка-рубашка. Дополните образ аксессуарами. Например, сумочкой и украшениями в виде цепочки с кулоном, часов, браслетов и т. д. Отдавайте предпочтение ювелирным изделиям из драгметаллов, чтобы образ получился более презентабельным и дорогим.

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Другой вариант — это сочетание куртки-рубашки с футболкой, с облегающими брюками (скинни или леггинсами) и с элегантными полуботинками.

С сапогами с широким голенищем

Куртка-рубашка может быть изготовлена из более плотного и теплого материала (например, из пальтовой ткани). В таком случае отдавайте предпочтение изделию, которое прикрывает паховую зону. Его можно носить как платье, как отдельный наряд. Для этого под низ можете надеть что-то короткое (например, мини-платье), что не будет видно, когда вы застегнете куртку-рубашку. Из обуви отдайте предпочтение высоким сапогам с широким голенищем (подойдут даже резиновые, в этом сезоне они в моде). Дополните образ головным убором и сумкой (либо рюкзаком).

Еще один вариант ношения куртки-рубашки из плотного материала в сочетании с сапогами с широким голенищем — это создать многослойный образ. Вы можете под верхнюю одежду надеть рубашку оверсайз на пуговицах, которая будет контрастировать по цвету.

Поскольку верх получится объемным, не надевайте мешковатые брюки. Больше подойдет что-то облегающее: леггинсы или скинни.