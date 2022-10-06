 

Не перед сном: когда лучшее время для вечернего ухода за кожей, чтобы старания не пошли насмарку

06.10.2022, 13:47, Разное
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Специалисты по красоте советуют нам ежедневно ухаживать за кожей лица утром и вечером. Обратите внимание, что на многих средствах присутствуют соответствующие пометки «день/ночь». А вы тоже привыкли выполнять вечерние процедуры непосредственно перед отходом ко сну?

Вечерний уход – что это

Большинство женщин и девушек привыкли ухаживать за лицом во время вечернего ритуала подготовки ко сну. Мы приходим в ванную комнату, чистим зубы и затем снимаем косметику и наносим ночной крем. Что же может пойти не так?

Само название «ночного» крема сбивает нас с толку. Косметологи рекомендуют срочно пересмотреть свои привычки в домашнем уходе. На самом деле вечерний уход за кожей лица должен происходить вовсе не во время подготовки ко сну.

Стандартный комплекс вечерних мероприятий может состоять из очищения и нанесения крема и/или маски. Продвинутые адепты домашнего ухода могут использовать целые программы средств, состоящие из большего количества этапов. Но все это будет иметь минимальную эффективность при выборе неправильного времени для проведения процедур.

Лучшее время для заботы о себе

Домашний вечерний ритуал красоты следует проводить не менее чем за 2 часа до сна. Если вы планируете провести вечер дома и заняться своими делами, прежде чем отправиться в постель, позаботиться о лице можно и раньше.

Секрет в том, что активные вещества, содержащиеся в косметике, должны успеть впитаться и подействовать. Если вы нанесете несмываемую маску или ночной крем непосредственно перед сном, большая часть средства окажется на вашем постельном белье.

Попробуйте посвятить время себе сразу после ужина. Даже если вы чувствуете усталость, вы вполне можете потратить немного времени на очищение кожи и нанесение крема, а затем отправиться отдыхать. Ваша кожа скажет вам: «Спасибо!», а вы сами наверняка заметите, что даже привычные средства работают эффективнее.


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