В районе Ясенево ввели в эксплуатацию новое футбольное поле

Власти Москвы прикладывают большие усилия для развития

спортивной сферы. Новые ФОКи, площадки для занятий физкультурой на свежем

воздухе, бассейны, зоны для тренажеров и воркаута, футбольные поля, теннисные

корты и спортивные залы открываются во всех районах города.

Жители российской столицы сегодня получают доступную

инфраструктуру с современным оборудованием. На действующих объектах регулярно

проводятся работы по модернизации. Качественная среда для занятий создается как

для начинающих, так и для профессиональных спортсменов.

Так, в районе Ясенево ввели в эксплуатацию новое футбольное

поле. Данный вид спорта пользуется большой популярностью у москвичей всех

поколений. К примеру, в спортшколах города футболом занимаются порядка 13 тысяч

человек, а в профессиональных и любительских клубах играют более 300 тысяч

жителей столицы. Всего с 2011 года в Москве построили 14 новых футбольных

полей.

Футбольное поле, расположенное на Ясногорской улице (дом

№17а, строения №1 и №2) оснащено системой подогрева. Современный спортивный

комплекс включает в себя не только искусственный газон, но и двухэтажное

административное здание. Там оборудованы раздевалки и душевые, а также

помещения для тренеров и судей.

Вскоре там же откроются учебный класс, медицинский кабинет и

кафе. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной

политики и строительства Андрей Бочкарев, спорткомплекс оборудован всей

необходимой инфраструктурой.

“Вводится в эксплуатацию игровое поле размером 100 на

65 метров, где будет возможность проводить профессиональные тренировки и

соревнования окружного и регионального уровня. Объект, расположенный на месте

бывшего долгостроя, был полностью реконструирован за счет городского бюджета и

оборудован необходимой инфраструктурой”, — отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что для зрителей уже смонтированы

трибуны, которые смогут принять порядка 500 человек. Также рядом с футбольным

полем построена стоянка для спецтранспорта. Специалисты обнесли площадку

шумозащитными экранами.

К слову, Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Он подчеркнул, что в ведомстве уделяют особое внимание качеству

строительно-монтажных работ на спортивных объектах, по поручению главы

столичного региона Сергея Собянина.