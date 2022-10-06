В районе Ясенево ввели в эксплуатацию новое футбольное поле
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Власти Москвы прикладывают большие усилия для развития
спортивной сферы. Новые ФОКи, площадки для занятий физкультурой на свежем
воздухе, бассейны, зоны для тренажеров и воркаута, футбольные поля, теннисные
корты и спортивные залы открываются во всех районах города.
Жители российской столицы сегодня получают доступную
инфраструктуру с современным оборудованием. На действующих объектах регулярно
проводятся работы по модернизации. Качественная среда для занятий создается как
для начинающих, так и для профессиональных спортсменов.
Так, в районе Ясенево ввели в эксплуатацию новое футбольное
поле. Данный вид спорта пользуется большой популярностью у москвичей всех
поколений. К примеру, в спортшколах города футболом занимаются порядка 13 тысяч
человек, а в профессиональных и любительских клубах играют более 300 тысяч
жителей столицы. Всего с 2011 года в Москве построили 14 новых футбольных
полей.
Футбольное поле, расположенное на Ясногорской улице (дом
№17а, строения №1 и №2) оснащено системой подогрева. Современный спортивный
комплекс включает в себя не только искусственный газон, но и двухэтажное
административное здание. Там оборудованы раздевалки и душевые, а также
помещения для тренеров и судей.
Вскоре там же откроются учебный класс, медицинский кабинет и
кафе. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Андрей Бочкарев, спорткомплекс оборудован всей
необходимой инфраструктурой.
“Вводится в эксплуатацию игровое поле размером 100 на
65 метров, где будет возможность проводить профессиональные тренировки и
соревнования окружного и регионального уровня. Объект, расположенный на месте
бывшего долгостроя, был полностью реконструирован за счет городского бюджета и
оборудован необходимой инфраструктурой”, — отметил чиновник.
Он также подчеркнул, что для зрителей уже смонтированы
трибуны, которые смогут принять порядка 500 человек. Также рядом с футбольным
полем построена стоянка для спецтранспорта. Специалисты обнесли площадку
шумозащитными экранами.
К слову, Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Войстратенко.
Он подчеркнул, что в ведомстве уделяют особое внимание качеству
строительно-монтажных работ на спортивных объектах, по поручению главы
столичного региона Сергея Собянина.
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