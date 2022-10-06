 

Иван Охлобыстин призвал передать контроль за ядерным оружием Совету русских патриотов

06.10.2022, 13:33, Разное
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Сценарист, актёр и бывший священник Иван Охлобыстин призвал власти передать контроль за ядерным оружием Совету русских патриотов – новому «опричному» органу, который он сейчас создаёт совместно с Александром Прохановым и Захаром Прилепиным.

Война в УкраинеОжидается, что в него войдут свыше двухсот общественников с наилучшей репутацией.

На встрече с единомышленниками Охлобыстин устроил зажигательное выступление, в ходе которого обосновал необходимость такого шага. Далее – прямая речь:

– Говорят, что сокрушительную мощь нашего русского атома можно направлять лишь на созидание. И тут трудно не согласиться: эта сила должна создавать… Создавать новый мир. Мир без грязи и фарисейства! Мир, в котором наша испепеляющая ненависть к нашим врагам обратится в могучую силу, сметающую с лица планеты их отвратительно стерильные города, их холёные образцовые деревни, их вездесущую ложь и дегенеративную, беспардонную тягу своими крючковатыми пальцами потрошить Божий замысел, осквернять великий замысел Бога, который сакрализован, отточен и огранён именно в наших людях, в нашей стране, в нашей вере, в нашем ослепительном величии. Мы должны быть не просто сильными, мы должны быть готовы применить силу. И тогда не они будут раскрывать свои порочные заокеанские рты, а мы будем диктовать свою волю. Бог даровал отнюдь не мирный атом именно нашей стране, потому что услышал наши молитвы и вспомнил, что когда-то создал нас для всемирного господства. Не их тщедушная демократия будет править в мире людей, но наша карающая длань, наш маузер, наша нагайка, наш штык. И поздно будет им всем замаливать свои грехи: и британскому содомиту, и голландскому наркоману, и немецкому фашисту, и американскому астронавту. Бог по-английски, по-немецки не понимает. Не слышит. Не хочет видеть. Бог от них устал.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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