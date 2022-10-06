В Рыбинске подвели итоги туристического сезона за восемь месяцев

В 2022 году по сравнению с 2021 рыбинские достопримечательности, музеи и экскурсии посетили 478 тысяч экскурсантов.

Это больше, чем за аналогичный период прошлого год, отмечают в пресс-службе администрации города, при этом не упоминая, что в результате «специальной военной операции» в Украине выездной туризм сократился более чем в два раза.

Туризм не является определяющей отраслью экономики Рыбинска, но в тоже время остаётся одним из приоритетных направлений развития нашего города и региона в целом. В течение двух последних лет туристический поток в города значительно увеличился. Всё больше российских туристов предпочитают путешествовать по своей стране, выбирая для отдыха, в том числе и наш город.

— Число ночующих туристов в Рыбинске выросло на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 121 320 человек. В среднем каждый турист тратит в нашем городе 4 700 рублей в день. Таким образом, в высокий туристический сезон гости потратили на территории Рыбинска 570 млн рублей, — прокомментировал заместитель главы по молодежной политике и развитию Михаил Погорелов.

Количество круизных теплоходов, принятых Рыбинском, составило 119 судов.

Наблюдается увеличение спроса на речные экскурсии. За летний период в таких прогулках приняли участие около 10 000 человек. В Рыбинске осуществляют туристскую деятельность 25 организаций, в том числе четыре туроператора. Разработано более 30 туристических маршрутов по различным направлениям. Среди которых можно отметить, например, прогулка на теплоходе «Джаз-бот», проект «Байки на крыше», экскурсии для мам с колясками, экскурсии на самокатах, музей пожарной дружины, экспозиция рыбинского пивоваренного завода «Богемия».

Отметим, теплоход «Бурлак», на покупку, ремонт и обслуживание было потрачено порядка 12 млн рублей из городского бюджета, простаивает. Точнее, в июле он «вышел» на воду, а в августе, по требованию транспортной прокуратуры, эксплуатация его была остановлена.

— Рыбинск интересен с точки зрения культурно-исторического туризма. В нашем городе, к счастью, сохранен исторический центр. Проводятся работы по созданию благоприятного визуального облика, открываются новые объекты туризма, проводятся крупные мероприятия, в том числе спортивные. Качественный туристский продукт привлекает внимание к территории, а значит, влияет на её экономику. Поэтому нам важно продвигать и историю Рыбинска, и событийные мероприятия, — сказал Михаил Погорелов.

Формируется календарь крупных культурно-массовых событий на 2023 год, который будет направлен на увеличение дополнительного потока туристов и экскурсантов, идет работа над созданием новых локаций и точек притяжения.