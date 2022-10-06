Скандалы: Космический «минус»

Как завод ракетных компонентов «Роскосмоса» в Миассе дошёл до банкротства

АО «Миасский машиностроительный завод» выпускает узлы морских баллистических ракет, а также аппаратуру управления и контроля ракетных комплексов морского базирования. Крупнейшими кредиторами ММЗ в рамках дела о банкротстве стали государственный «Россельхозбанк» (1,26 млрд руб.), «Новатэк-Челябинск» и… структуры «Роскосмоса». Как получилось, что «материнская» компания, по сути, добивает завод своими требованиями?

Деятельность некоторых российских корпораций, в том числе государственных, как будто ведётся в параллельном мире, который никоим образом не пересекается с миром реальным. Трудно иначе объяснить события вокруг одного из важных предприятий ОПК в Челябинской области.

Матрешка как бизнес-модель

Холдинги, субхолдинги, дочерние структуры и «внучатые» предприятия – это так удобно для создания непрозрачной финансово-экономической деятельности многих государственных корпораций. «Роскосмос» вряд ли стоит считать исключением. АО «ММЗ» входит в АО «Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева (АО «ГРЦ Макеева», гендиректор – Дегтярь В. Г.). ГРЦ Макеева входит в АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (АО «ОРКК», гендиректор – Данилов А. В.). А все эти АО входят в госкорпорацию «Роскосмос». Такая вот стандартная «матрешка».

Единственным акционером АО «ОРКК» (в которое входят ГРЦ Макеева, в который входит ММЗ) является Российская Федерация. В этой связи примечательны недавние изменения в приоритетных направлениях деятельности корпорации. С момента создания и до 2018 года цели корпорации были прописаны как: разработка, производство, испытания, поставка, модернизация и реализация ракетно-космической техники; сопровождение её эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание и ремонт. А вот уже на сегодняшний день основным (приоритетным) направлением деятельности АО «ОРКК» является: «учет имущественного комплекса организаций Госкорпорации «Роскосмос», в том числе владение активами (пакетами акций/долями участия) группы дочерних обществ с целью контроля». Вот так, с разработчика и производителя ракетно-космической техники – в учетчики имущества Роскосмоса. Возможно, поэтому АО «ОРКК» и АО «ГРЦ Макеева» как будто нет особого дела до банкротства одного из своих предприятий.

Что происходит с ММЗ?

Наверное, вначале нужно задаться вопросом как оборонное предприятие довели до банкротства. Как Ракетный центр и Ракетно-космическая корпорация и сама ГК «Роскосмос» допустили, что ММЗ пошел «в разнос»? Ведь это случилось не вдруг, не сразу. Выручка предприятия по данным ФНС и Росстата неуклонно падала (во всяком случае с 2016 по 2018 гг). Чистая прибыль в 2016-2017 гг. была равна 0, а через год завод получил убыток в 1,1 млрд рублей. И это при том, что предприятие явно было обеспечено гособоронзаказом…

По результатам аудита за 2021 год видно, что финансово-хозяйственная деятельность на АО «ММЗ» не может не вызывать вопросов. Тогда почему на это раньше не обратили внимания ни в ГРЦ Макеева, ни в ОРКК, ни в самом «Роскосмосе», ведь аудит проводится ежегодно? А 9 февраля 2021 года уже сам ММЗ на Федеральном ресурсе сообщил о возникновении признаков банкротства.

Тяжелое наследие?

С 2011 по 2018 г АО «ММЗ» возглавлял Андрей Игоревич Юрчиков, капитан I ранга в отставке, почетный гражданин г. Миасс. 14 ноября 2018 года Советом директоров было принято решение о досрочном расторжении трудового договора с А. Юрчиковым. Главой ММЗ был избран его заместитель – Новожилов Александр Николаевич.

Уже с 2017 года появилась первая информация о крупных неплатежах со стороны ММЗ. При почётном гражданине Миасса Андрее Юрчикове предприятие дошло до убытка в 1,8 млрд рублей. За финансовые схемы, в результате которых Юрчиков обогатился на около 20 млн рублей, в феврале этого года «моряк» был признан виновным по ст. 160 ч.4 УК РФ («Присвоение и растрата в особо крупном размере») и получил 5 лет колонии общего режима. Ранее к уголовной ответственности были приговорены начальник бюджетно-экономического отдела ММЗ Елена Нуждина (2 года условно) и директор ООО «Техпласт» Алексей Назарцев (3 года колонии). Но «посадка» бывшего гендира «сотоварищи» положения не исправила. Ситуация явно продолжала ухудшаться и при Александре Новожилове.

ММЗ, участник системы госзакупок, поставщик (по 99-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ) на сумму более 1,2 млрд рублей, годами уверенно шел «в минус».

Примечательны изменения цифр стоимости чистых активов:

Дата расчета 24. 07. 2018 – 1,3 млрд

31.10.2018 – 459,8 млн

31.12.2019 – 151,6 млн

30.09.2020 – 24,8 млн

31.12.2020 – минус 156,5 млн

31.12.2021 – минус 523,1 млн

Напомним: чистые активы (ЧА) это разница между активами предприятия и его обязательствами, то есть реальная стоимость имущества компании за вычетом ее долгов.

Бей своих…

Интернет-газета «Правда УрФО» неоднократно обращалась к проблеме машиностроительного завода в Миассе, вот только, вероятно, глава «Роскосмоса» и директора ГРЦ и ОРКК не читают такие источники, а зря…

9 февраля 2022 Правда УрФО:

«Роскосмос составит компанию РСХБ в челябинском банкротстве. Размер интересов превысил 3 миллиарда. Новые требования к «Миасскому машзаводу» предъявили оборонщики и энергетики».

Власти Челябинской области рассчитывали, что госкорпорация Роскосмос поможет своему дочернему предприятию. Но вместо помощи миасские оборонщики получили дополнительную кучу требований о признании предприятия банкротом – теперь уже от своих же «сестринских» предприятий ГРЦ и «Роскосмоса». Вот так – пусть тонет, а мы хоть клочок отхватим.

Вот, что писала Правда УрФО 13 июля этого года:

«В частности, в рамках процедуры банкротства АО «НПО Автоматики» заявил о долге в 12,3 млн рублей, АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» – 4,5 млн, АО «ГРЦ им. Макеева» – 21,5 млн, АО «Златмаш» – 13,8 млн рублей.

В итоге весной и сама госкорпорация «Роскосмос» заявила о многомиллионной задолженности «Миасского машзавода». На текущий момент ее требования не рассмотрены».

Вот тебе и поддержка! Какие интересы преследовал «Роскосмос», подавая такое заявление? Явно не интересы завода, ОПК и ГОЗа.… Тогда чьи? Интересно, как поступит в данной ситуации новый глава ГК «Роскосмос» Юрий Борисов?

Плачевный итог

15.12.2021 г. определением Арбитражного суда Челябинской области по делу №А76-6067/2021 в отношении АО «ММЗ» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, сроком на 4 месяца, временным управляющим назначен Селищев Анатолий Юрьевич. Сейчас Анатолий Селищев («Версия» писала про него в феврале 2022 года) является конкурсным управляющим АО «ММЗ».

Оставшимся на производстве работникам завода остается только надеяться на профессионализм конкурсного управляющего, а Министерству обороны – на выполнение гособоронзаказа.

Справка

АО «Миасский машиностроительный завод» (АО «ММЗ») с 1960-х годов изготавливает корпусные компоненты и отдельные узлы морских баллистических ракет из алюминиевого профиля, а также корабельную аппаратуру управления и контроля морских ракетных комплексов; шкафы управления, системы предстартовой подготовки ракет и микроклимата. В сегменте гражданской продукции предлагает новаторские решения для нефтехимической промышленности (порядка 32% отечественного рынка). Алюминиевые купольные крыши и понтоны «КонТЭК», понтоны блочного типа, унифицированные затворы плавающих крыш резервуаров, подземные дренажные емкости, горизонтальные стальные резервуары – все это стало объектом тесных партнерских отношений между ММЗ и такими компаниями, как ПАО «АК «Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром-нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «АНК «Башнефть», АО «НК «РуссНефть», ПАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз».

Валерий Смирнов

Оригинал материала: “Наша Версия”