 

«Страна.ua» сообщила о сильном взрыве в Киеве

06.10.2022, 13:15, Новости дня
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В Киеве слышали сильный взрыв информирует издание «Страна.ua».

В Telegram-канале издания отмечается, что воздушная тревога не объявлена.

Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 нанесли удар по Белой Церкви под Киевом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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