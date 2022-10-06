«Страна.ua» сообщила о сильном взрыве в Киеве

В Киеве слышали сильный взрыв информирует издание «Страна.ua».

В Telegram-канале издания отмечается, что воздушная тревога не объявлена.

Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 нанесли удар по Белой Церкви под Киевом.

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