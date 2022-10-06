ЕС утвердил запрет россиянам на владение криптокошельками

Европейский союз утвердил новые ограничения в отношении российских граждан, теперь россиянам запрещено владеть криптовалютными кошельками в ЕС.

«Существующие запреты на криптовалюты были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптовалют, вне зависимости от суммы средств на кошельке», – цитирует документ ЕС РБК.

Сооснователь криптовалютной платформы Encry Foundation Роман Некрасов в беседе с Forbes пояснил, что запрет затронет те площадки, чьи штаб-квартиры зарегистрированы в ЕС. Это коснется в том числе LocalBitcoins, зарегистрированной в Финляндии, вероятнее всего, компания прекратит работать с россиянами, у которых нет вида на жительство или документа о постоянном месте жительства в европейской стране.

Отмечается, что после ухода Visa и Mastercard из РФ и отключения части банков от SWIFT покупка криптовалют стала одним из популярных способов вывода валюты за границу.

В марте объем торгов в паре рубль-USDT, согласно данным The Block, превышал 30 млн в долларовом эквиваленте, до этого он фиксировался в районе 5 млн и меньше.

Российские граждане активно использовали криптобиржу Binance и ее peer-to-peer сервис, позволяющий соединять между собой продавцов и покупателей цифровых активов напрямую.

Напомним, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.

Новые санкции включают экономические меры и персональные ограничения против лиц, причастных к референдумам и оборонной промышленности. Они предполагают запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро.

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