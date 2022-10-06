Брэд Питт прокомментировал новые обвинения Анджелины Джоли

Вчера Анджелина Джоли раскрыла новые детали конфликта с Брэдом Питтом на борту частного самолета, который произошел в 2016 году, и выдвинула против него иск о домашнем насилии. Сначала Джоли утверждала, что нетрезвый бывший супруг применял физическое насилие только к ней, однако теперь заявила, что Питт “душил” одного из их общих детей. С Джоли актер общается через представителей, которые поспешили ответить на новые обвинения в эфире телеканала CNN. Питт отрицает факт жестокого обращения с отпрысками.

История Анджелины Джоли продолжает развиваться каждый раз, когда она выдвигает новые необоснованные утверждения. Брэд взял на себя ответственность за то, что он сделал, но он не будет отвечать за то, чего не совершал. Новые обвинения совершенно не соответствуют действительности, – гласит официальное заявление.

Напомним, что ранее ФБР отказались расследовать инцидент, поэтому в апреле Анджелина Джоли подала на бюро в суд, а позже предоставила фото побоев в качестве доказательств. Теперь же речь идет о встречном иске в рамках судебного разбирательства о разделе общего винного бизнеса. Уточняется, что переговоры о продаже доли Джоли сорвались, так как Питт потребовал, чтобы бывшая супруга подписала соглашение о неразглашении случаев “физического и эмоционального насилия над ней и ее детьми с его стороны”.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма “Мистер и миссис Смит” в 2005-м и начали встречаться спустя несколько месяцев после премьеры картины. Свадьба актеров состоялась в 2014-м в небольшом замке на юге Франции. На развод Анджелина подала в 2016 году после печально известного инцидента в самолете. У актеров шестеро детей: трое приемных – 21-летний Мэддокс Шиван, 19-летний Пакс Тьен и 17-летняя Захара, и трое биологических – 16-летняя Шайло и 14-летние близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин.