 

“Шизофреник”: Солнцев плюнул в глаза богомольному Корчевникову

06.10.2022, 12:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Что же это такое, наша Родина, если за нее кто-то отдает жизнь, а я ее, значит, не люблю! Если она при этом стоит того, что за нее отдают жизнь! За нее и за меня! Как же мне жить дальше?! Если ты даже тогда не можешь изменить отношения к своей стране, то на тебе можно ставить крест! Ты ничто, ты zero, ты ноль, ничто тебя не научит ни патриотизму, ни человеколюбию. Ты тлен, мусор! Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать, и сжигать!” – убивался Корчевников.

Правда, не все его поняли. Уехавший жить в Лос-Анджелес шоумен Рустам Солнцев высказался резко. “Это Боря Корчевников – известный богомолец, а теперь еще, судя по видео, и шизофреник. Аминь”, – так прокомментировал бывший участник “Дома-2” поведение Корчевникова в кадре. Хотя это выглядит жестоко.

“А ведь какой сладкий был” – пишут люди под постом Солнцева в соцсетях.

Хотя вряд ли корректно осуждать человека, христианина, ратующего за будущее своей Родину, оскорблять таким образом и плевать ему в глаза. Тем более, если ты сам Отчизне изменил с недружественной державой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08.20 / Милли Бобби Браун рассталась с бойфрендом-рэгбистом

26.07.20 / The Washington Post: У США и России есть редкая возможность работать вместе над мирным соглашением по Карабаху

27.10.20 / Крупнейший в Белоруссии производитель галош объявил забастовку

31.08.21 / Регина Тодоренко с сыном, Наталья Османн, Надежда Сысоева и другие на презентации аромата Dior

06.09.22 / Мнение: Чили в поисках Конституции

05.08.20 / Опубликованы новые фото Кейт Миддлтон с тайного посещения

16.04.22 / La Croix – «новая русофобия» — в Германии русскоговорящие жалуются на дискриминацию

06.02.22 / Ольга Волкова заявила о необычных способностях

25.01.22 / Для стабилизации курса рубля часть валютных вкладов россиян будет конвертирована

08.09.22 / В РФ синтезировали антивирус для пораженных легких

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика