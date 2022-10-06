В Москве завершили реконструкцию бывшего кинотеатра “Бирюсинка”

Власти российской столицы запустили масштабную программу, в

рамках которой специалисты стараются вернуть к жизни старые советские

кинотеатры. Здания проходят реконструкцию, на их базе открываются общественные

пространства “Место встречи”. Там жители района могут не насладиться

просмотром фильмов, провести вечер в кафе, заняться спортом, а также пройтись

по модным магазинам.

Районные центры “Место встречи” пользуются

огромной популярностью у москвичей, люди приходят туда с семьями. Всего в

рамках столичного проекта власти города намерены реконструировать 39 бывших

кинотеатров, расположенных в густонаселенных районах. К слову, работы на 13

объектах уже завершены.

В их числе – бывший кинотеатр “Бирюсинка”. Здание

площадью около семи тысяч квадратных метров расположено в районе Бирюлево

Западное по адресу: улица Булатниковская, дом №9а. В скором здесь откроется

современный многофункциональный центр “Место встречи”.

Об этом рассказал руководитель столичного комитета

государственного строительного надзора Игорь Войстратенко. По его словам,

ведомство уже выдало застройщику заключение о соответствии здания проектной

документации.

“По результатам итоговой проверки застройщику выдано

заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Это

означает, что строительство здания завершено, его можно готовить к вводу в

эксплуатацию”, – отметил Игорь Войстратенко.

Чиновник также подчеркнул, что здание бывшего кинотеатра

было устаревшим, поэтому специалистам пришлось его частично разобрать и

расширить. В рамках строительных работ на объекте также были заменены системы

коммуникации и перекрытия.

Кроме того, специалисты достроили к трехэтажному зданию

четвертый этаж и подземный уровень. Там откроется супермаркет. На фасад

многофункционального центра поместили 3D-вывеску с исторической надписью

“Бирюсинка”.

“Общая площадь обновленного объекта составит почти 7

тыс. кв. метров. Витражный фасад украшает вывеска с историческим названием

“Бирюсинка”, выполненная по 3D-модели советской вывески, которая была

здесь раньше”, – подчеркнул глава Мосгосстройнадзора.

В обновленном здании откроются спортивно-развлекательный

центр, предприятия торговли и общественного питания. Персонал и посетителей

будут обслуживать два грузопассажирских лифта один технологический. Помещения

центра будут доступны для людей с ограниченными физическими возможностями. На

территории объекта также проведут благоустройство и озеленение.