 

В столичном метро курсирует 840 вагонов поезда “Москва-2020”

06.10.2022, 12:12, Разное
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Первый поезд “Москва-2020” вышел на линию ровно два года назад. Это современный состав с широкими дверными проемами, тихим салоном, кондиционерами с системой обеззараживания воздуха, USB-разъемами для зарядки гаджетов.

По многим параметрам “Москва-2020” превосходит большинство зарубежных аналогов, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что за два года метрополитен получил 840 вагонов. Благодаря мерам поддержки со стороны мэра и правительства столицы производитель поезда “Москва-2020” адаптируется к новым экономическим реалиям и продолжает поставку вагонов, подчеркнул Ликсутов.

“У нас уже самый молодой парк вагонов метро в Европе, и мы не планируем останавливаться на достигнутом — будем дальше обновлять подвижной состав и повышать комфорт поездок”, – сказал заммэра.

В прошлом году полностью обновился подвижной состав Кольцевой линии. Там ходят 35 поездов “Москва-2020”. В 2023 году завершится модернизация подвижного состава Калужско-Рижской линии.

Напомним, что за 11 лет сеть Московского метрополитена выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.

Основной проект московского метростроения – Большая кольцевая линия. Она сократит время в пути для пассажиров на 20-30 минут, создаст дополнительные маршруты передвижения. Строительство завершится к началу 2023 года.


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