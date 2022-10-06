Мнения: Цифровизацию армии стоит начать с военкоматов

Была в моем советском детстве фантастическая трилогия Сергея Снегова «Люди как боги». Почти ничего из той утопии на текущий момент не сбылось. Не случилось (пока) всепланетного коммунизма, избытка продовольствия и предметов потребления (кто же станет производить больше, чем сможет продать?). Не бороздят космические просторы звездолеты на аннигиляционных двигателях, уничтожающих пространство перед собой и создающих его позади себя. Не собираются на межзвездные конгрессы на искусственной планете милые, но отсталые «братья по разуму».

Была в моем советском детстве фантастическая трилогия Сергея Снегова «Люди как боги». Почти ничего из той утопии на текущий момент не сбылось. Не случилось (пока) всепланетного коммунизма, избытка продовольствия и предметов потребления (кто же станет производить больше, чем сможет продать?). Не бороздят космические просторы звездолеты на аннигиляционных двигателях, уничтожающих пространство перед собой и создающих его позади себя. Не собираются на межзвездные конгрессы на искусственной планете милые, но отсталые «братья по разуму».

Но вот всеземная информационная система, знающая все и обо всех, как ни удивительно, практически уже реализована. Интернет знает о нас все – где мы находимся, чем интересуемся, на что тратим деньги, чем болеем, где работаем и сколько получаем, какие идеи поддерживаем и с кем общаемся. Пусть это и достигается не через телепатическую, как в книгах Снегова, а через мобильную связь. Может, оно даже надежнее, поскольку не думать мы какое-то время можем во сне или в состоянии опьянения, а тем временем смартфоны, планшеты, компьютеры, браслеты, умные кофеварки и прочие гаджеты продолжают собирать о нас информацию круглосуточно. В свете этого особенно удивительно, что эта система информации так слабо задействована в военном деле, причем не только в нашем отечестве, но и в мире в целом.

Богоугодное дело истребления себе подобных всегда было самой передовой сферой человеческой деятельности. Мечи и доспехи уже несколько веков отливали из бронзы, а в быту по-прежнему пользовались инструментами из камня, дерева, а в лучшем случае из меди, причем зачастую даже холоднокованой. Производство всех видов товаров оставалось кустарным и нестандартизированным, а ядра и пушки уже отливались по стандартным меркам, кремневые ружья изготавливали так, чтобы можно было разобрать на запчасти два десятка из партии, перемешать детали и снова собрать 20 ружей. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания и аэропланы оставались дорогой экзотикой, пока Первая мировая война не сделала их массовое производство рентабельным. Даже шариковые ручки были разработаны впервые по армейскому заказу для экипажей тяжелых бомбардировщиков.

Если бы не военные нужды, человечество долго еще не вышло бы в космос, не пользовалось массово реактивной авиацией, не знало интернета. Тем более странно, что в стране, где через интернет можно платить налоги, оформлять почти любые документы, открывать банковские и брокерские счета, оплачивать любые услуги, в военкоматах по-прежнему дела военнообязанных по мобилизации разбирают вручную немолодые тетеньки, дедушки-добровольцы обходят квартиры для уточнения, где и кто из запасников проживает, а повестки вручают специально обученные команды сотрудников. И при этом неизбежно допускается масса ошибок, призывают тех, кого призывать не должны, включая психически нездоровых людей, начинающих стрелять в военкомов. Параллельно забирают людей, занятых на важных для обороны производствах, а высокопрофессиональных врачей пытаются отправить в окопы в качестве стрелков. И якобы «утекшие в интернет списки попадающих под мобилизацию» оказываются лажей с массой ошибок, содранной с других баз. Но у Министерства обороны ведь и таких списков нет!

Многое можно сказать в пользу защиты персональных данных и секретности вопросов, связанных с мобилизацией. Но все эти данные и так собираются, причем в объемах, которые Министерству обороны не требуются. Их собирают банки, страховые компании, агрегаторы такси, маркетплейсы, социальные сети, поисковики и много кто еще. И периодически эти базы утекают заинтересованным коммерческим субъектам, а то и в открытый доступ. Так что вражеские спецслужбы, если им эти данные так уж нужны, вполне могут их собрать. Надеюсь, могут собрать и наши. Но к чему гражданину, легко раскрывающему данные о себе малопонятным частным компаниям, скрывать эту информацию от родного государства? А если он хочет ее скрыть, может, и без кредитов, страховок и прочих предоставляемых через интернет услуг ему лучше обойтись? А то ведь злобные следователи при поиске уклониста запросто могут эти данные получить.

Год назад необходимостью цифровизации озаботилось и наше Министерство обороны. Правда, озвученные пожелания не выходили за пределы налаживания электронных очередей и хоть какого-то обмена данными между военкоматами, чтобы хотя бы не таскать туда-сюда личные дела, которые имеют дурную привычку заваливаться за шкафы. Но судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, модернизацию вновь не успели провести до начала войны, как уже бывало в нашей истории не раз. Может быть, потому, что министерства экономического блока, активно продвигающие и внедряющие цифровизацию, не очень на связи с силовиками.

А ведь та же мобилизация при задействовании уже массово применяемых IT-технологий и тех данных, которые уже собраны и активно используются, могла бы выглядеть настолько фантастически эффективной, что писатели прошлого и настоящего от зависти кусали бы локти. Будущие войсковые части можно было бы формировать уже на уровне баз данных, подбирая кандидатов на каждую позицию в соответствии с воинской специальностью, местом фактического проживания, состоянием здоровья – спасибо данным от страховых компаний и госуслуг. Каждому бойцу подбиралось бы дистанционно обмундирование по размеру (интернет-магазины и поисковики) и сразу же высылалось к будущему месту службы (службы доставки).

Мобилизуемый получал бы повестку на свой персональный гаджет, подтверждал ее электронной подписью и в назначенный час отправлялся к месту будущей службы (агрегаторы такси, сервисы заказа билетов). Автоматически его работодатель информировался бы о необходимости прервать контракт, если только сервисы поиска работы не предоставили достаточно безработных кандидатов, которых можно призвать без нарушения экономических процессов. Банк информировался бы о налоговых каникулах, семья получала все положенные пособия и льготы через «Госуслуги». Сутки-двое – и все уже на боевых постах, снабжены всем необходимым, проходят обучение и готовы выдвинуться в заданный район для выполнения команд.

Может, если бы мы более эффективно использовали технологии, которые нам уже доступны, то и до межзвездных полетов стало бы чуть ближе.

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