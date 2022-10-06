Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ продолжит освобождать занятые неонацистами территории

Россия продолжит освобождать территории, занятые неонацистами, сообщил председатель «Единой России» и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев на генсовете партии заявил, что освобожденные территории Украины теперь являются новыми субъектами России, «что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве». Москва будет защищать людей, которые доверили ей свою судьбу, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия сражается не с Украиной, она только инструмент, цели США и остального Запада – уничтожение РФ при ослаблении других стран, в том числе европейских.

Медведев уточнил, что Украина является техническим инструментом, а ее граждане – «расходный материал на выбранном Западом театре военных действий».

По его словам, в ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты представительства федеральных органов исполнительной власти.

«С принятием новых земель в состав РФ незамедлительно начинается процесс их правовой интеграции. Так было с Крымом, так будет и сейчас. В ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти», – сказал председатель ЕР.

Медведев добавил, что там начнут постепенно внедряться российские стандарты в социально-экономической сфере. При этом он подчеркнул, что «Единой России» предстоит принять в этой работе самое активное участие.

Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет ускорить начало третьей мировой войны своими заявлениями об ускоренном вступлении в НАТО.

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