ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть, сообщили в Еврокомиссии.

Как информирует ТАСС, ЕС запретил импорт российских товаров на 7 млрд евро.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций. Уточнялось, что в очередной пакет санкций включено введение потолка цен на российскую нефть, а также внесены десятки россиян. Кроме того, новые санкции ЕС предполагают запрет на импорт продукции сталелитейной промышленности, древесной массы, бумаги и других товаров из России, а также запрет на предоставление ряда услуг российским компаниям.

Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и РФ объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.

—