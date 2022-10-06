Чубайс займётся приватизацией заводов на «новых территориях России»

Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс в интервью телеведущей Ксении Собчак заявил, что вскоре вернётся в Москву, чтобы принять участие в новой масштабной программе приватизации.

Как признался видный российский экономист и реформатор, он уже разработал программу приватизации предприятий, расположенных на «новых территориях России», и готов лично курировать этот процесс.

Управленец отметил, что он уже целый месяц работает над планом приватизации заводов и фабрик, которые «находятся на наших новых территориях».

– У меня есть подобный опыт, я готов публично взять на себя ответственность за это. На днях я буду в Москве и представлю свою программу, – пообещал он.

Предложенный Чубайсом план предусматривает переход в частные руки всех крупных предприятий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

По предварительным оценкам, суммарная стоимость всех активов составит более ста миллиардов рублей. В приватизации смогут принять участие все граждане России, а местным жителям будут выданы специальные ваучеры, подтверждающие их приоритетное право стать собственником предприятий.

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