Режиссер Федор Бондарчук назвал имя обожаемой им актрисы

Российский режиссер Федор Бондарчук назвал имя обожаемой им актрисы, вызывающей у него восхищение. Ею оказалась звезда популярного отечественного фильма Елена Панова, которая вызвала у мэтра желание попасть «под ее крыло».

Федор Бондарчук известен не только, как актер, режиссер, клипмейкер, телеведущий, продюсер, ресторатор и политический деятель. Также 55-летний мэтр российского кинематографа является отцом троих детей, рожденных в двух браках. Вторая супруга Екатерина Андреева, более известная, как Паулина Андреева, моложе мужа на 22 года. Причем роман с ней у создателя «9 роты» начался еще в то время, когда он еще не был разведен со Светланой Бондарчук. Теперь же кинодеятель назвал имя самой обожаемой им актрисы, и это оказалась не его возлюбленная, несмотря на то, что с 2019 года он уже имеет статус женатого мужчины.

Как оказалось, артистка, которая поразила Бондарчука, запала в его сердце еще в далеком 2005 году. Новой фавориткой режиссера оказалась звезда одного из самых рейтинговых российских кинофильмов. В боевике «Бой с тенью» она очень убедительно воплотила роль медсестры. Ее игра настолько поразила бывалого продюсера, что он, по его словам, захотел «под ее крыло».

Елена Панова, воплотившая на экране роль Виктории Ермаковой, удивила гармоничностью своего образа. У Федора Бондарчука сложилось впечатление, что в легендарной картине она отображает собой настоящую спасительницу жизней. Следует отметить, что 45-летняя актриса замужем за сценаристом и режиссером Антоном Мегердичевым. Пара воспитывает дочерей Марианну и Лидию, которым сейчас соответственно десять и шесть лет. Между тем в ее карьере, кроме «Боя с тенью», есть и другие, не менее впечатляющие работы. Так, за роль Галины Жгут в сериале «Граница. Таежный роман» она в 2002 году была удостоена Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства.