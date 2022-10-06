Съемки “Ржавчины” возобновят после соглашения между Алеком Болдуином и семьей погибшей

Семья оператора Галины Хатчинс, погибшей от выстрела на съемках вестерна “Ржавчина”, заключила мировое соглашение с продюсерской компанией Rust Movie Productions и актером Алеком Болдуином. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителя актера и компании. Соответственно, судебное разбирательство в отношении Болдуина прекращается за отсутствием претензий к нему. Хотя всего пару недель назад суд постановил, что только Алек несет ответственность за случившееся.

Производство фильма будет возобновлено в ближайшее время. А сами съемки предположительно начнутся в январе 2023 года. По соглашению сторон исполнительным продюсером “Ржавчины” станет Мэттью Хатчинс, муж погибшего оператора. Актерский состав останется прежним.

Я не заинтересован в обвинении или возложении вины [на продюсеров или Болдуина]. Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. И я рад, что продюсеры и развлекательное коммьюнити собрались вместе, чтобы отдать дань уважения последней работе Галины, – заявил Хатчинс.

Напомим, оператор Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года от выстрела исполнителя одной из ролей Алека Болдуина. Актер нажал на курок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны.

Сейчас, впрочем, актер занят семейными хлопотами: 22 сентября его супруга Хилария Болдуин стала мамой в седьмой раз – она родила девочку. Супруги назвали дочь Иларией Каталиной Иреной. А на днях они опубликовали новый семейный портрет в полном составе. На нем родители позируют с новорожденной малышкой, а также с 8-летней Кармен, 7-летним Рафаэлем, 6-летним Леонардо, 4-летним Ромео, а также 2-летним Эдуардо и годовалой Марией Лусией.