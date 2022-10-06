Николай Цискаридзе выпустил свою первую автобиографию “Мой театр”

Автобиографическая книга премьера Большого театра, педагога и общественного деятеля — личная история Цискаридзе, неразрывно связана с историей России и “золотым веком” мирового балета. На ее страницах возникают живописные картины театральной жизни, жанровые зарисовки зарубежных гастролей, запечатлены яркие образы выдающихся мастеров: хореографов, дирижеров, педагогов, артистов.

В первый же день в школе нас спросили: “Кем вы хотите быть?” Когда очередь дошла до меня, я почему-то ответил, что хочу быть воспитателем в детском саду. У меня реализовалось все! Теперь я действительно как ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой часто работаю “воспитателем в детском саду”, — пишет Цискаридзе в своей автобиографии.

Книга подготовлена в соавторстве с педагогом Николая Цискаридзе в Московском Академическом хореографическом училище, писателем и историком балета Ириной Дешковой. В нее вошли редкие фотографии из личного архива автора, из коллекций АРБ им. А. Я. Вагановой, фонда “Новое Рождение искусства” Л. Т. Жданова, И. Захаркина, М. Логвинова и др. В настоящее время пишется продолжение книги “Мой театр”.

И это неслучайно — книга написана на основе дневниковых записей, которые Николай Цискаридзе вел с 1985 по 2003 год. Среди ее героев — Петр Пестов, Юрий Григорович, Ролан Пети, Марина Семенова, Галина Уланова, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Юбер де Живанши, Вивьен Вествуд, принцесса Диана, Михаил Барышников и многие другие, — отмечают в издательстве АСТ, которое выпускает книгу.

Книга Николая Цискаридзе “Мой театр” уже в продаже.