Гранж и гламур: оранжевая подводка с подиума лондонской Недели моды обещает стать главным трендом осени

Ни для кого не секрет, что новинки, которые демонстрируют модели на показах мод, очень скоро становятся вирусным трендом. Это касается как одежды, аксессуаров, так и макияжа. На лондонской Неделе моды на многих моделях были представлены дерзкие оранжевые стрелки.

Лучшие цвета

Для макияжа моделей визажисты нередко используют яркие нетривиальные цвета, например, розовый, бледно-серебристый, красный или желтый. Но оранжевый долго был в аутсайдерах, поскольку ассоциировался с плохим бронзатором или яркими румянами.

Но в этом сезоне (осень-зима 2022 года) макияж приобретает одновременно гранджевые и гламурные нотки, что дает визажистам очень широкий простор для творчества.

Оранжевый правил бал на Лондонской неделе моды. Визажисты использовали оттенки от мягкого пастельного песочного, до насыщенно-апельсинового цвета. Чтобы обыграть акценты подводку делают очень широкой и вытянутой. Таким образом все внимание сосредоточено на глазах.

Яркие акценты

Оранжевый становится отличным фоном для блестящих акцентов.

Так для создания яркого мерцающего образа многие визажисты использовали стразы и оранжевый стал великолепным фоном для такого макияжа.

Популярность оранжевых цветов подводки на Лондонской неделе моды дает возможность предполагать. что и в следующем сезоне (весна-лето 2023) на вершине трендов будет яркий акцентный макияж глаз. Есть все основания полагать, что оранжевый цвет не покинет вершину хит-парада актуальных цветов для модного макияжа.

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Скорее всего в фавориты выделятся несколько оттенков, но сам цвет не уйдет с модных площадок.

Несмотря на свою неоднозначность, оранжевый отлично комбинируется с любым цветом кожи и хорошо смотрится как на бледных блондинках, так и на смуглых креолках, что и обыграли визажисты при создании образов моделей.

Макияж, как любая модная индустрия, развивается стремительно, но есть все основания полагать, что новый тренд на весь следующий год – яркая оранжевая подводка.