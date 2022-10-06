 

Гранж и гламур: оранжевая подводка с подиума лондонской Недели моды обещает стать главным трендом осени

06.10.2022, 10:58, Разное
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Ни для кого не секрет, что новинки, которые демонстрируют модели на показах мод, очень скоро становятся вирусным трендом. Это касается как одежды, аксессуаров, так и макияжа. На лондонской Неделе моды на многих моделях были представлены дерзкие оранжевые стрелки.

Лучшие цвета

Для макияжа моделей визажисты нередко используют яркие нетривиальные цвета, например, розовый, бледно-серебристый, красный или желтый. Но оранжевый долго был в аутсайдерах, поскольку ассоциировался с плохим бронзатором или яркими румянами.

Но в этом сезоне (осень-зима 2022 года) макияж приобретает одновременно гранджевые и гламурные нотки, что дает визажистам очень широкий простор для творчества.

Оранжевый правил бал на Лондонской неделе моды. Визажисты использовали оттенки от мягкого пастельного песочного, до насыщенно-апельсинового цвета. Чтобы обыграть акценты подводку делают очень широкой и вытянутой. Таким образом все внимание сосредоточено на глазах.

Яркие акценты

Оранжевый становится отличным фоном для блестящих акцентов.

Так для создания яркого мерцающего образа многие визажисты использовали стразы и оранжевый стал великолепным фоном для такого макияжа.

Популярность оранжевых цветов подводки на Лондонской неделе моды дает возможность предполагать. что и в следующем сезоне (весна-лето 2023) на вершине трендов будет яркий акцентный макияж глаз. Есть все основания полагать, что оранжевый цвет не покинет вершину хит-парада актуальных цветов для модного макияжа.

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Скорее всего в фавориты выделятся несколько оттенков, но сам цвет не уйдет с модных площадок.

Несмотря на свою неоднозначность, оранжевый отлично комбинируется с любым цветом кожи и хорошо смотрится как на бледных блондинках, так и на смуглых креолках, что и обыграли визажисты при создании образов моделей.

Макияж, как любая модная индустрия, развивается стремительно, но есть все основания полагать, что новый тренд на весь следующий год – яркая оранжевая подводка.


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