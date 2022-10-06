Гранж и гламур: оранжевая подводка с подиума лондонской Недели моды обещает стать главным трендом осени
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Ни для кого не секрет, что новинки, которые демонстрируют модели на показах мод, очень скоро становятся вирусным трендом. Это касается как одежды, аксессуаров, так и макияжа. На лондонской Неделе моды на многих моделях были представлены дерзкие оранжевые стрелки.
Лучшие цвета
Для макияжа моделей визажисты нередко используют яркие нетривиальные цвета, например, розовый, бледно-серебристый, красный или желтый. Но оранжевый долго был в аутсайдерах, поскольку ассоциировался с плохим бронзатором или яркими румянами.
Но в этом сезоне (осень-зима 2022 года) макияж приобретает одновременно гранджевые и гламурные нотки, что дает визажистам очень широкий простор для творчества.
Оранжевый правил бал на Лондонской неделе моды. Визажисты использовали оттенки от мягкого пастельного песочного, до насыщенно-апельсинового цвета. Чтобы обыграть акценты подводку делают очень широкой и вытянутой. Таким образом все внимание сосредоточено на глазах.
Яркие акценты
Оранжевый становится отличным фоном для блестящих акцентов.
Так для создания яркого мерцающего образа многие визажисты использовали стразы и оранжевый стал великолепным фоном для такого макияжа.
Популярность оранжевых цветов подводки на Лондонской неделе моды дает возможность предполагать. что и в следующем сезоне (весна-лето 2023) на вершине трендов будет яркий акцентный макияж глаз. Есть все основания полагать, что оранжевый цвет не покинет вершину хит-парада актуальных цветов для модного макияжа.
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Скорее всего в фавориты выделятся несколько оттенков, но сам цвет не уйдет с модных площадок.
Несмотря на свою неоднозначность, оранжевый отлично комбинируется с любым цветом кожи и хорошо смотрится как на бледных блондинках, так и на смуглых креолках, что и обыграли визажисты при создании образов моделей.
Макияж, как любая модная индустрия, развивается стремительно, но есть все основания полагать, что новый тренд на весь следующий год – яркая оранжевая подводка.
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