Расцвела – Личное мнение

Удивительное превращение произошло с женой наследника Кейт. Годами ходила с презрительным выражением, а тут — расцвела!



Фото: Соцсети

Принцесса Уэльская приступила к рабочим обязанностям. Пошла в госпиталь, как говорят — поддержать женщин. Ну, и фоточки сделать.

На фотографиях Кейт цветёт майским бутоном. Пусть и чуть-чуть пожухлым на локотках.



Фото: Соцсети

Ни одной фотографии с унылым видом не сделано. Везде принцесса радуется, будто случилось что-то хорошее.

А ведь действительно, в жизни Кейт всё наладилось. Разводиться не будет, новый король окончательно изгнал Меган. Королева-консорт Камилла не составляет конкуренции Кейт — ни по возрасту, ни династически. Принцесса Уэльская стала главной женщиной в королевской семье.

Даже у Дианы такого не было, потому что главной в семье была Елизавета.

Кейт не скрывает своей радости — всё сложилось для неё очень удачно.

А вообще, конечно, всё это вызывает жалость. Разве в этом смысл жизни — в интригах, в том, кто важнее-главнее в семье?

На самом деле, Кет можно лишь посочувствовать. Ни свободы, ни любви у неё нет. Есть проблемный муж-наследник, есть деспот свёкр. Есть общественные обязанности, дресс-код, церемониал и так ещё — сколько они там живут, лет до ста?

А вот у Меган, несмотря на трудности, жизнь продолжается. У Кейт она застыла, в то время как у другой невестки короля всё есть для счастья.

А вы бы для себя что лучше выбрали?

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