 

20 лет разница не помеха: четвертая молодая жена родила сына 58-летнему Феликсу Царикати

06.10.2022, 10:47, Разное
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О личной жизни артиста долгие годы было известно мало. Писали, что у Феликса есть жена, с которой он вместе долгие годы и которая подарила ему двух детей. Первая дочь Альвина появилась на свет еще в 1995 году. Вторая родилась в 2007.

Теперь пришла пора завести и сына. И 4 октября на свет родился мальчик Феликс Феликсович Царикати весом 3300 граммов и ростом 51 сантиметр. Родила же его, судя по этикетке из роддома, Царикаева (это настоящая фамилия Феликса) Залина Аликовна.

“Братишка, дай Бог, не последний! Поздравляем!” – написал в социальной сети диктор Владимир Березин, поздравляя певца.

Как выяснилось, Залина младше своего знаменитого избранника на 20 лет. Несколько лет назад она стала его четвертой женой. “С Залиночкой познакомился на свадьбе ее сестры, где пел. Она – умница, красавица, хранительница очага”, – рассказывал исполнитель.

Интересно, что первую супругу артист тоже не забыл. “Первая любовь, первые серьезные отношения, первый брак – это Ольга. Мы общаемся. Время от времени встречаемся. Остались друзьями. Ольга и сейчас вызывает во мне самые нежные чувства”, – признался как-то Феликс.


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