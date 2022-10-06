Скандалы: Универсальный тиктокер

Чем занимаются блогеры спустя полгода после блокировки приложения TikTok в России

Столкнуться с новой реальностью пришлось знаменитостям, раскрутившимся благодаря платформе TikTok, которая весной запретила пользователям из России публиковать новые видео. Одни тиктокеры нашли способ обойти ограничения, другие показали публике свои новые увлечения. В конце марта популярное мобильное приложение TikTok заблокировало для российских пользователей возможность публиковать новые видеоролики, фактически оставив без главного источника заработка многих блогеров.

Кроме того, российские пользователи перестали видеть новый иностранный контент, а те немногочисленные ролики, которые в первое время удавалось загружать с территории России, транслировались лишь на аудиторию нашей страны.

Пока пользователи по сотому кругу пересматривали видео любимых блогеров, хейтеры мечтали, что после блокировки приложения инфлюенсеры распрощаются со своей многомиллионной аудиторией и уйдут работать на завод. Сейчас можно сказать точно, что ограничения значительно повлияли на жизни популярных тиктокеров: кто-то сменил вектор своей деятельности, а кто-то практически пропал с радаров.

XO Team (38.4 млн подписчиков)

Самым популярным российским тикток-аккаунтом на данный момент является профиль объединения блогеров XO Team. В конце 2021 года сообщалось, что тикток-хаус стал не только самым знаменитым в России, но и самым популярным в мире. Основу контента членов тиктокерского дома составляют ролики с танцами и скетчи в антураже американской школы. Правда, на данный момент просмотр видео аккаунта XO из России возможен только через раздел с популярными видео.

Менеджмент ребят как будто был готов к введению ограничений на платформе в конце марта. Тогда вышел в свет первый выпуск многосерийного YouTube-шоу о жизни членов тикток-хауса, что помогло перевести аудиторию блогеров из TikTok на другую платформу. Вскоре поклонники заметили, что фото участников, размещенные в соцсетях, сменили гео-позицию. Если раньше над фото красовались метки из локаций Москвы, то теперь все фото публиковались из Лос-Анджелеса, а команда объявила о воссоединении в США.

Переезд XO team в Америку был ожидаем. Основатели объединения Мари Сенн и Герман Черных (Gary Grey) сменили место жительства еще прошлой осенью, чем вызвали волну слухов о распаде XO. Оказалось, что продюсеры просто готовились к большим переменам в команде. Правда, эти перемены не ограничились только сменой локации. Воссоединившись, тиктокерский дом перевел весь свой контент на английский язык. Изменения коснулись публикаций в социальных сетях, видео на YouTube и даже всего контента в личных профилях тиктокеров. Даже старые ролики, в которых есть русская речь, были переозвучены. Единственное место, где XO team публикует русскоязычный контент – это официальное сообщество тиктокерского дома ВКонтакте.

За полгода работы на англоязычную аудиторию команда успела выпустить несколько песен, заметно увеличить аудиторию на YouTube и лишиться членства нескольких участников. Под свежим роликом на видеохостинге отмечается, что в XO team входит всего 4 человека: Алиша Коне (Alisha), Тимур Сорокин (TIM), Кристина Коснырёва (Кристи Крайм) и Чана Ник (Chanderland).

На данный момент объединение запустило новое реалити, которое рассказывает о переезде в американский тиктокерский дом другого проекта основателей XO – SkyFam. Видео не содержит текста и рассчитано на интернациональную аудиторию. Первый выпуск набрал за 10 дней более 370 тысяч просмотров и 500 комментариев, среди которых практически нет отзывов на русском языке.

Валя Карнавал (24,2 млн подписчиков)

Среди блогеров, ринувшихся искать фанатов в других странах, выгодно выделяются те тиктокеры, которые остались в России и продолжают развивать свою карьеру. Таким примером является Валентина Карнаухова, известная под псевдонимом Валя Карнавал. Несмотря на отсутствие новых видео, аккаунт девушки в TikTok продолжает набирать подписчиков, а благодаря популярности в Сети девушка не осталась без работы в это непростое для блогеров время.

30 июня Карнавал выпустила новую песню «Ой, мама», днем позже был презентован клип. В комментариях пользователи выражают восхищение девушкой и положительно оценивают проделанную работу.

«Я смотрела тизер. Мне казалось, будет какой-то детский трек. А теперь слушаю эту песню каждый день, эта песня стала моей любимой. Я не знаю почему, но я просто влюбилась в этот трек, клип тоже супер. Продолжай, у тебя все получится! Ты лучшая! Я не понимаю людей, которые хейтят тебя. Как можно хейтить такую милашку? У этих людей сердце каменное. Я признаюсь, раньше не любила тебя от слова совсем, но вот после выхода трека не сплю ночами, моё мнение изменилось», – пишет пользовательница с ником Хадя.

«Не ожидала, что эта песня произведет на меня такое впечатление. Кликала на ролик по фану, а в итоге оказалась снесена шквалом эмоций. Валя, Вы молодец! Двигайтесь только вперед», – пишет Marika Shayen.

Помимо развития музыкальной карьеры, девушка продолжает вести социальные сети. В Telegram-канале Карнавал рассказывает о своей личной жизни, в которой тоже наметились перемены. В начале мая стало известно о помолвке тиктокерши с коллегой по цеху Александром Зарубиным, известным как Саша Стоун. Знаменитости познакомились на съемках шоу «Звезды в Африке», которое транслируют на телевидении с сентября.

Даня Милохин (16,5 млн подписчиков)

Тиктокер, певец и участник многочисленных телешоу Даня Милохин не скрывает своего положения после блокировки приложения, сделавшего его популярным. В недавнем интервью на YouTube-канале Насти Ивлеевой блогер признался, что провел лето в Казахстане, где все социальные сети работают. Молодой человек покинул Dream Team House, но не почувствовал оттока аудитории, поскольку был занят решением моральных проблем, наметившихся из-за отъезда из тиктокерского дома.

«Я не смотрел счетчики и все это. Эмоциональное состояние больше повредилось. Я ведь привык, что вокруг всегда люди. Даже если у меня нет настроения снимать, то у кого-то одного 100 процентов настроение есть, и он всех нас будет подбадривать», – признался Милохин.

Блогер продолжает снимать видео в TikTok, но уже для аудитории из других стран. Теперь его аккаунт недоступен для жителей России. По словам Милохина, просмотры упали в три-четыре раза, на каждом ролике их набирается около миллиона. Этот факт совсем не огорчает тиктокера – он вдохновлен появлением под видео комментариев на английском языке, считая это признаком выхода на другой уровень.

Для русской аудитории Милохин создает контент на платформе Twitch, где за его каналом следит 53 тысячи человек. Парень стримит прохождение игр, общается с аудиторией, ведет влоги из реальной жизни и даже готовит. Хотя платформа подразумевает получение финансовой поддержки от зрителей, Даня не призывает аудиторию делать ему донаты. Стримы не приносят ему много дохода.

На счет заработка Милохин совсем не переживает. По признанию блогера, он продолжает тратить столько, сколько тратил до закрытия приложения для российской аудитории и ухода многих международных брендов из страны. Сейчас Милохин сам является брендом, и каждое использование его образа обходится в копеечку.

Тиктокер не имеет риска оказаться забытым в России: за прошедшие 6 месяцев он гостил в множестве YouTube-проектов. Помимо шоу Ивлеевой, молодой человек снимался в шоу Клик-Клак, «Звездные истории», «Ты меня знаешь» и других проектах. На музыкальных сервисах можно найти новые релизы Милохина, а на телевидении его лицо продолжает появляться во многих телепередачах и даже телесериалах.

Путь этого уроженца Краснодарского края значительно отличается от стандартной истории любого другого тиктокера. Роман Каграманов хорошо известен зрителям юмористических и музыкальных телешоу. Так, в 2015 году молодой человек участвовал в передаче «Comedy Баттл», где продемонстрировал свои актерские способности, а в 2017 году показал свой музыкальный талант на конкурсе «Новая звезда». Позже был кастинг в «Новую фабрику звезд», съемки во втором сезоне телепроекта «Песни» и даже участие в клипе Ольги Бузовой на песню «Танцуй под Бузову», который набрал боле 37 миллионов просмотров в сети.

Снимать юмористические ролики для публикации в TikTok Роман стал в 2018 году. Хотя песня «Танцуй, пантера», выпущенная в 2019 году, имела огромный успех, именно блогерская деятельность принесла мужчине настоящую популярность, сместив на второй план попытки построить музыкальную карьеру.

Утратив возможность публиковать видео в TikTok, Роман смог снова сфокусироваться на выпуске песен и продвижении себя в качестве исполнителя. Сейчас Каграманов пишет музыку в жанре поп и является резидентом лейбла OGNI, который этим летом провел большой концерт своих исполнителей в Москве. Летом 2022 года артист выпустил новый сингл «Бульвар», записанный совместно с молодым исполнителем Ustamy.

Стремительное развитие получила карьера блогера на телевидении. Еще год назад молодой человек дебютировал в качестве ведущего шоу «Вундеркинды» и «ТикТок талант», а также члена жюри проекта «Богиня шопинга». Сейчас список передач, где занят Каграманов, значительно расширился за счет шоу «Талант», нашумевшего проекта «Мистер X» и новой передачи о путешествиях «Тревел Баттл».

Снимать юмористические видео Роман не бросил. Теперь блогер публикует свои работы в группе ВКонтаке. На его сообщество в этой социальной сети подписано 138 тысяч человек. Однако поддерживать свою узнаваемость артист продолжает не только на ТВ и ВКонтакте – с весны Роман Каграманов успел стать участником нескольких популярных YouTube-шоу.

Кто на завод?

Спустя полгода можно сказать, что большинство популярных тиктокеров продолжают оставаться на плаву и ищут новые возможности для заработка и повышения узнаваемости. Сложнее обстоят дела у блогеров, чья аудитория исчисляется парой-тройкой миллионов подписчиков. За несколько предыдущих лет они смогли развить и другие социальные сети, но не так успешно, как TikTok. Многие из них верят, что приложение еще откроется для российских пользователей и все будет по-прежнему. А пока кто-то пытается найти поклонников на Twitch и выживать за счет их донатов, другие ищут альтернативные способы заработка.

Эсмиральда Данилевская, известная под ником ESMI (2,9 млн подписчиков), в одном из интервью рассказывала об отсутствии рекламных контрактов после блокировки публикации видео. Полгода назад девушка сместила фокус с TikTok на другие площадки, доступные в России. Начала развивать Likee и Telegram, публиковать клипы ВКонтакте. Жила Эсмиральда на сбережения с прошлых рекламных контрактов. Главную ставку Данилевская сделала на музыку. Сейчас она успешно выпускает песни и имеет все шансы выйти на прежний уровень дохода.

Коллеги ESMI могут ей только позавидовать, ведь есть и те, кому пришлось вернуться к жизни «до TikTok». Большинство «маленьких» блогеров сейчас ведут небольшие каналы в Telegram, в которых рассказывают о своей рутине. Именно этим занимается Михаил Квятковский, известный как Мистер физрук (1,8 млн подписчиков).

В Telegram молодой человек рассказывает про жизнь в маленьком провинциальном городе, ремонт в деревенском доме и сложностях в реальном общении с подписчиками. Помимо этого, Мистер физрук участвует в фотосессиях и публикует откровенные фотографии. Иногда на канале проскакивают рекламные материалы, но это бывает редко, а, значит, для Квятковского ведение аккаунтов в интернете не является основным видом заработка. Известно, что тиктокер пытался найти свое место в модельном мире, разослав фотографии в различные агентства, но это не привело к ожидаемым результатам.

С резким падением уровня популярности столкнулись и другие блогеры. Запрет на публикацию видео в TikTok приостановил их карьеру в медиа, которая многим из них далась с трудом.

Мария Фёдорова

Оригинал материала: “Наша Версия”