 

Прошла любовь: Пит Дэвидсон свел татуировку, сделанную в честь Ким Кардашьян

06.10.2022, 9:45, Разное
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В начале августа одна из самых обсуждаемых пар 2022 года – Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон – неожиданно распалась. Союз продержался всего девять месяцев. Селебрити разрыв свой не комментировали, но, по сообщениям СМИ, трудности были уже давно: так, Ким летала к Питу на съемки в Австралию, чтобы наладить отношения, но разрыв произошел по ее инициативе якобы после предложения руки и сердца со стороны комика.

Да и сейчас инсайдеры американских таблоидов сходятся во мнении, что Дэвидсон относился к роману на порядок серьезнее, чем Кардашьян. За эти месяцы он даже набил несколько татуировок на своем теле в честь любимой и ее детей: первую – три буквы KIM на правой груди – поклонники разглядели на селфи Дэвидсона, вторую он посвятил увлечению Ким – юриспруденции. В декабре прошлого года она сдала экзамен для юристов-первокурсников, так называемый baby bar exam. Правда, только с четвертой попытки. А на днях запустила свой юридический подкаст. Надпись на ключице гласит:

Моя девушка – адвокат.

Где находится третья, общественность так и не узнала, но ее существование Ким подтвердила в одном из интервью. Так вот на днях папарацци сфотографировали комика с пластырем как раз на том месте, где была татуировка. Видимо, Пит решил стереть все, что напоминало ему о прежней любви.

Напомним, СМИ заговорили о чувствах между Питом Дэвидсоном и Ким Кардашьян в начале ноября 2021 года. Сначала оба сходили вместе в парк развлечений в Калифорнии, а спустя несколько дней поужинали в Нью-Йорке, в ресторане, расположенном в родном для Пита районе Стейтен-Айленд. А 16 ноября комик и соведущему программы Saturday Night Live Пит Дэвидсон отметил свой 28-й день рождения в компании Ким и ее мамы Крис Дженнер.

Сейчас обе звезды свободны и не были замечены с новыми избранниками.


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