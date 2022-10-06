7 из 10 ярославцев считают, что их вовлеченность в работу максимально высока, при этом лишь 4 процента разочаровались в удаленке

7 из 10 ярославцев считают, что их вовлеченность в работу максимально высока. В опросе сервиса приняли участие трудоустроенные граждане и представители компаний из Ярославля.

67% ярославцев считают, что их вовлеченность по 5-балльной шкале достигает максимальной оценки. В крайне низкой вовлеченности (на 1 балл из 5) признались лишь 6% опрошенных, среди них представители разных профессий — немотивированным может оказаться каждый. Чаще других открыто заявляли о том, что выполняют необходимый минимум обязанностей, только чтобы не уволили, ярославцы в возрасте 25—34 лет (8%).

Похоже, подтверждается мировой тренд на «тихое увольнение»: видя, что их старания не окупаются, сотрудники приходят к решению работать по минимуму и сосредоточиться на жизни вне работы.

А между тем каждый третий работодатель в Ярославле проводит мероприятия, чтобы повысить вовлеченность персонала в работу. Чаще всего компании пытаются влиять на этот показатель с помощью внедрения системы обучения. Работодатели стараются повысить вовлеченность сотрудников, проводя общие собрания и планерки. Еще один способ — денежная мотивация, эксперты утверждают, что премирование и выплаты бонусов срабатывают не всегда, а между тем, личные оценки вовлеченности тем выше, чем больше заработок (среди горожан с зарплатой до 50 тыс. руб. свою вовлеченность на 5 баллов из 5 оценили 62%, а среди зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц — 74%).

10% ярославцев так и не вернулись с удаленки в офис после ограничений, связанных с COVID-19. Таковы результаты опроса соискателей, который провела Служба исследований hh.ru.

Еще 8% ярославцев и до пандемии работали удаленно, и сегодня трудятся в том же формате. 8% перешли на гибридный график (несколько дней удаленно, несколько дней в офисе), 10% окончательно вернулись в офис, а 14% работали дистанционно, но сейчас вообще не трудоустроены. Еще 49% жителей региона признались, что и не переходили на удаленный формат занятости.

54% трудоустроенных жителей региона, которые имеют опыт удаленной занятости, полагают, что наиболее эффективно работают в гибридном формате, 38% – полностью дистанционно и только 8% считают, что они максимально эффективны исключительно при работе из офиса.

Интересно, что всего лишь 4% работников из региона разочаровались в удаленке – на их взгляд, этот формат оказался не столь удобным, как казалось со стороны. Еще 4% никогда и не любили работать удаленно, а 20%, наоборот, всегда предпочитали работать из дома. Большинство ярославцев (63%) после опыта дистанционной занятости изменили отношение к удаленке в лучшую сторону – они оценили преимущества, которых оказалось больше, чем представлялось ранее.

Сегодня 47% соискателей из Ярославской области в первую очередь рассматривают вакансии, предлагающие работу удаленно, 20% отдают предпочтение вакансиям, предлагающим работу в офисе/на территории работодателя. Для 33% опрошенных формат занятости при поиске новой работы не имеет значения.