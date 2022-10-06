Помогут кошачий наполнитель и кусок обуви: креативные способы избавления обуви от неприятных запахов

Мода диктует свои правила в одежде, но есть основополагающие моменты, которые подойдут абсолютно всем. Чем дольше мы носим свою обувь, тем больше замечаем, что она начинает пахнуть. Частое использование, пот, шелушение кожи, грязь, бактерии, грибок и отсутствие вентиляции могут способствовать появлению тяжелого запаха от обуви. В этой статье рассказывается о некоторых способах борьбы с этим неприятным явлением.

Возможные причины запаха

Запах от ног вызван микробами на вашей коже, которые метаболизируют соединения в поте, создавая неприятные запахи. Иногда ноги могут пахнуть из-за бактерии под названием Staphylococcus epidermidis, которая расщепляет аминокислоту в поте. В результате появляется нежелательный сырный запах, который проникает в обувь и от которого трудно избавиться.

Секрет удаления запаха заключается в том, что необходимо решить проблему потливости ног. Многие люди просто пытаются бороться с этой проблемой с помощью дезодоранта-спрея, но это только маскирует его. Высушивая влагу, вы можете устранить источник запаха. Есть разные способы сделать это, поэтому мы собрали для вас несколько различных вариантов в этой статье. Используйте метод, который вам больше подходит.

Основная причина неприятного запаха обуви – пот ног. Когда ваши ноги потеют, влага проникает в материал обуви. В этом случае бактерии и грибки размножаются в теплых и влажных условиях. Регулярное мытье ног антибактериальным мылом убьет бактерии и неприятный запах.

Правильный выбор носков

Часто меняйте носки, чтобы уменьшить накопление бактерий, вызывающих запах. Выбирая носки для работы, по возможности избегайте хлопка, так как он впитывает влагу (включая пот), а не отводит ее от кожи. Это делает ваши ноги влажными. Шерстяные или бамбуковые носки лучше всего отводят влагу.

Выбор обуви

Не всякую обувь можно стирать в стиральной машине, но подойдут тканевые кроссовки, например, и резиновые шлепанцы. Приобретая обувь, обязательно прочитайте инструкции по уходу и очистке. Если в вашей обуви есть стельки, выньте их и постирайте отдельно, чтобы все было как можно более чистым.

Только не используйте горячую воду и не кладите обувь в сушилку. Экстремальная жара может привести к их усадке или повреждению клея. Включите длительный цикл теплой стирки и полоскания и высушите их на воздухе. После этого набейте обувь газетами, чтобы они впитали лишнюю влагу.

Пищевая сода

Возьмите столовую ложку соды, засыпьте ее в кофейный фильтр и добавьте туда несколько капель эфирного масла. Скрутите фильтр и завяжите его резинкой. Затем на ночь поместите пакетик в каждый ботинок, чтобы впитать влагу и дезодорировать обувь.

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Вы также можете сделать простой порошок, добавив несколько капель эфирного масла в горсть пищевой соды. Хорошо перемешайте, насыпьте порошок в обувь ровным слоем и оставьте на ночь. Вытряхните пищевую соду на следующее утро и используйте пылесос, чтобы убрать ее остатки, если это необходимо.

Ватные шарики

Нанесите несколько капель эфирного масла на ватные тампоны, положите их в обувь и оставьте на ночь. Лимонное масло и другие цитрусовые ароматы хорошо подходят для этого.

Морозильная камера

Сначала поместите обувь в герметичный пакет для заморозки и поместите в морозильную камеру на ночь. Бактерии, вызывающие запах, не выдерживают низких температур, поэтому это простое и эффективное средство.

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Наполнитель для кошачьих туалетов

Набейте обувь этим средством, оно будет вытягивать влагу из спортивной или кожаной обуви и нейтрализовать запах.

Освежите обувь домашними средствами

Несколько советов, как можно освежить обувь:

Если ваши туфли нельзя стирать в стиральной машине, вы легко можете сделать дезодорант-спрей самостоятельно. Просто смешайте 120 мл воды и 120 мл белого уксуса в бутылке с распылителем и хорошо встряхните ее. Нанесите этот спрей на внутреннюю часть обуви и протрите тканевым полотенцем. Просушите обувь на воздухе. Возьмите неиспользованные чайные пакетики (2-3 штуки), положите их в обувь и оставьте на ночь. Придайте обуви свежий запах с помощью влажных салфеток. Положите по половине салфетки в каждый ботинок, оставьте на ночь. Для спортивной обуви может понадобиться больше времени.