Вуду? Более 500 безголовых коз обнаружены в реке США

Трупы более 500 обезглавленных коз были обнаружены плавающими в реке Чаттахучи, штат Джорджия, США, и пока не ясно, откуда они взялись.

Основная версия предполагает, что коз убили приверженцы Сантерии, религиозного течения, похожего на знаменитый культ вуду.

Власти американского штата Джорджия уже четыре года ломают голову над тайной обезглавленных коз, которые постоянно обнаруживаются в водах местной реки Читтахучи.

Почти каждую неделю из реки вытаскивают несколько козьих трупов без головы и пока конца этому не видно. Общее число обнаруженных за четыре года безголовых коз уже превысило полтысячи, при этом подобных случаев стало больше в этом году.

По словам местного защитника окружающей среды Джейсона Ульсета, он лично за последние недели видел множество обезглавленных тел коз, в том числе в одном случае он стал свидетелем плавающей вонючей кучи из примерно тридцати козьих тел.

Более 500 обезглавленных коз это лишь официальное число, зафиксированное Ульсетом, общее же количество таких тел наверняка куда больше.

Все это началось лишь четыре года назад, до того ничего подобного в этом районе не происходило.

“Мы нашли большую кучу останков коз, сваленных в зоне отдыха реки Чаттахучи, на прошлой неделе, у лодочного трапа”, – сказал Ульсет, имея в виду место примерно в сорока милях вверх по реке, которое гребцы и другие любители активного отдыха уже давно используют для входа и выхода из воды.

“Они все были покрыты личинками, когда я добрался туда”.

Одному из местных жителей удалось снять на видео, как кто-то сбросил мертвую козу с моста в реку, но на этом доказательства заканчиваются.

У местных жителей множество теорий насчет этого, от сатанистов и чупакабры до тайных экспериментов. Однако самая популярная теория приписывает обезглавливание коз последователи Сантерии, культа в стиле вуду, в котором христианские устои сочетаются с западноафриканской религией.

Местная полиция в настоящее время по неназванной причине не проводит открытого расследования в отношении странных убийств животных, но Ульсет сильно обеспокоен происходящим.

“Эти козы должны откуда-то взяться. Но мы не смогли определить, кто покупает коз, кто поставляет коз, и как они добираются сюда по реке”.

Еще одна популярная теория предполагает, что за жертвоприношениями стоят мексиканские наркокартели, поскольку они становятся довольно религиозными.

По словам Роберта Альмонте, отставного заместителя начальника полицейского управления Эль-Пасо, который занимался рядом расследований по наркотикам, мексиканские наркокартели все активнее увлекаются нетипичной религией:

“Я вижу, что за последние пару лет все больше и больше наркоторговцев используют Сантерию для защиты себя и своей деятельности. Однако тут слишком много коз. Возможно, это означает, что они начали перевозить очень много наркотиков по этому шоссе”, – говорит Альмонте, который с 2010 по 2016 год занимал должность маршала США по Западному округу Техаса.