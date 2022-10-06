За несколько минут до столкновения космической торпеды DART с астероидом Диморфосом появился НЛО

Загадочный неопознанный летающий объект (НЛО), совершающий странные перемещения на астероиде Диморфос за несколько минут до столкновения, запечатлела камера NASA.

Уфолог Снейкедос считает, что объект, замеченный вблизи астероида Диморфос, может быть не тем, на что он похож. По крайней мере, на данный момент нет убедительных доказательств того, что это космический корабль, поскольку изображения размытые и низкого качества. Однако объект может иметь внеземное происхождение.

Первая часть миссии прошла успешно. Согласно планам, основной зонд столкнулся с Диморфосом, самым маленьким из астероидов в системе Дидимос.

DART каждую секунду отправлял полученные изображения, приближаясь к поверхности астероида, с которым он должен был столкнуться.

Когда космический аппарат приближается к Диморфосу ближе, на видео можно заметить, как нечто (НЛО?) в виде черной тени, проносится над астероидом.

На последних изображениях были хорошо видны реголиты, камни и песок, поднимающиеся с поверхности астероида. И последний кадр, выделенный красным, указывал на потерю соединения.

В настоящее время команда DART определяет степень изменения орбиты Диморфоса, чтобы проверить влияние столкновения на его орбиту. Однако ни НАСА, ни европейское космическое агентство (ЕКА) не сделали никаких заявлений о странном объекте, который появился за несколько минут до столкновения с Диморфосом.