Депутат Европарламента отрезала себе волосы в знак солидарности с протестующими в Иране

Депутат Европарламента от Швеции Абир Аль-Сахлани остригла себе волосы прямо во время выступления с трибуны, пишет Der Spiegel. Столь необычной акцией она выразила солидарность с участницами антиправительственных протестов в Иране. Масштабную волну беспорядков по всему Ирану вызвала смерть 22-летней Махсы Амини, которая, по мнению полиции нравов, носила «неподобающий наряд».



AP

Депутат Европарламента от Швеции отрезала себе волосы прямо во время выступления с трибуны — в знак солидарности с участницами антиправительственных протестов в Иране. «Пока Иран не будет свободен, наша ярость будет больше, чем ярость угнетателей. Пока иранские женщины не станут свободными, мы будем стоять за вас», — сказала Абир Аль-Сахлани во вторник вечером в ходе заседания Европейского парламента в Страсбурге, передаёт Der Spiegel.

Затем она взяла ножницы, произнесла на фарси и английском языках: «Женщины, жизнь, свобода», — и остригла волосы. Она заявила, что «ни история, ни Аллах, ни всемогущий Бог не простят власть имущим преступлений, которые они совершили против собственных граждан».

Аль-Сахлани родилась в Ираке и представляет шведскую буржуазно-либеральную Партию Центра. Она является членом группы «Обновляя Европу» в Европейском парламенте.

Подобными акциями свою солидарность с протестным движением продемонстрировали и представители индустрии развлечений. Всего в знак протеста волосы остригли около 50 известных французских актрис и певиц.

В видеоролике, опубликованном в среду, актриса и обладательница «Оскара» Жюльет Бинош сначала смотрит в камеру, говорит «за свободу», отрезает прядь волос и подносит её к камере. На заднем плане звучит иранская версия песни итальянского антифашистского сопротивления «Bella Ciao», и то же действие повторяют Изабель Юппер, Марион Котийяр, Джейн Биркин и Шарлотта Генсбур и другие французские актрисы и певицы.

Масштабную волну протестов по всему Ирану вызвала смерть 22-летней Махсы Амини в середине сентября, которая, по мнению полиции нравов, носила «неподобающий наряд». После ареста в полицейском участке Амини упала в обморок, впала в кому и через три дня скончалась в больнице.

Оппозиция обвиняет полицию нравов в применении насилия. Полиция, в свою очередь, отрицает все обвинения. После смерти женщины по всей стране прошли тысячи демонстраций против жёсткого курса правительства и требования носить хиджаб. В результате беспорядков погибли десятки людей. Власти обвиняют в организации протестов Израиль и США, пишет Der Spiegel.