Как сократить количество отходов в доме: полезные советы

Культура потребления в наши дни прочно закрепилась в

повседневной жизни человека. Чем больше развивается городской сервис, тем

комфортнее чувствует себя житель мегаполиса. Сегодня трудно себе представить

жизнь без служб доставки и всевозможных магазинов. Меж тем, обратной стороной

беззаботной жизни является увеличение количества бытового мусора.

Однако существуют действенные способы для того, чтобы сократить

количество отходов в доме и, соответственно, реже выносить мусор. Побороть оборотную

сторону культуры потребления жителю мегаполиса помогут четыре простых правила.

Правило №1. Не совершайте неосознанные покупки.

Зачастую люди приобретают в магазине не то, что им реально

нужно, а то, что вызывает больше внимания. Маркетологи умышленно создают яркие

и разноцветные упаковки, чтобы вы не могли пройти мимо. При этом очевидно, что

мусорная корзина в квартире растет прямо пропорционально с потребительской

корзиной.

Не видитесь на рекламные лозунги и красивые картинки, если в

продукции нет необходимости. В идеале ходить в магазин с заранее составленным

списком и только после приема пищи. Этот совет также сохранит ваши деньги.

Правило №2. Отсортируйте мусор в доме.

Прежде всего, это положительно скажется на экологии вашего

города, района и двора. Кроме того, сортируя мусор, человек может точно

выяснить, что он потребляет больше всего и при возможности сократить объемы.

Правило №3. Выбирайте многоразовую продукцию.

Идея очень простоя. Чем чаще вы используете одноразовую

продукцию, например, пластиковую посуду или целлофановый пакет, тем быстрее

копится мусор в квартире. К примеру, отказ от пакета на кассе в пользу

многоразового тканевого шоппера поможет как экологии, так и кошельку.

Правило №4. Реже заказывайте еду с доставкой.

Очевидно, что в сервисах доставки используется огромное

количество упаковки, которая довольно быстро забивает мусорное ведро. Несколько

коробок из-под пиццы – и вот уже нужно выносить мусор. К слову, фастфуд

довольно вреден для организма, поэтому медики рекомендуют злоупотреблять

доставкой готовой еды.