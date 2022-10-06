 

Как сократить количество отходов в доме: полезные советы

06.10.2022, 5:13, Разное
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Культура потребления в наши дни прочно закрепилась в
повседневной жизни человека. Чем больше развивается городской сервис, тем
комфортнее чувствует себя житель мегаполиса. Сегодня трудно себе представить
жизнь без служб доставки и всевозможных магазинов. Меж тем, обратной стороной
беззаботной жизни является увеличение количества бытового мусора.

Однако существуют действенные способы для того, чтобы сократить
количество отходов в доме и, соответственно, реже выносить мусор. Побороть оборотную
сторону культуры потребления жителю мегаполиса помогут четыре простых правила.

Правило №1. Не совершайте неосознанные покупки.

Зачастую люди приобретают в магазине не то, что им реально
нужно, а то, что вызывает больше внимания. Маркетологи умышленно создают яркие
и разноцветные упаковки, чтобы вы не могли пройти мимо. При этом очевидно, что
мусорная корзина в квартире растет прямо пропорционально с потребительской
корзиной.

Не видитесь на рекламные лозунги и красивые картинки, если в
продукции нет необходимости. В идеале ходить в магазин с заранее составленным
списком и только после приема пищи. Этот совет также сохранит ваши деньги.

Правило №2. Отсортируйте мусор в доме.

Прежде всего, это положительно скажется на экологии вашего
города, района и двора. Кроме того, сортируя мусор, человек может точно
выяснить, что он потребляет больше всего и при возможности сократить объемы.

Правило №3. Выбирайте многоразовую продукцию.

Идея очень простоя. Чем чаще вы используете одноразовую
продукцию, например, пластиковую посуду или целлофановый пакет, тем быстрее
копится мусор в квартире. К примеру, отказ от пакета на кассе в пользу
многоразового тканевого шоппера поможет как экологии, так и кошельку.

Правило №4. Реже заказывайте еду с доставкой.

Очевидно, что в сервисах доставки используется огромное
количество упаковки, которая довольно быстро забивает мусорное ведро. Несколько
коробок из-под пиццы – и вот уже нужно выносить мусор. К слову, фастфуд
довольно вреден для организма, поэтому медики рекомендуют злоупотреблять
доставкой готовой еды.


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