 

Guardian – власти Великобритании решили не убеждать население в необходимости сократить энергопотребление

06.10.2022, 5:07, Разное
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Власти Великобритании исключили возможность использования системы оповещения населения по SMS, через электронную почту и с помощью телефонных звонков для информирования домохозяйств о необходимости сократить потребление электроэнергии, пишет The Guardian. В среду министерство по делам бизнеса заявило, что в настоящее время «правительство не планирует убеждать общественность сократить потребление».


AP

Правительство Великобритании отказалось от планов по запуску кампании по информированию общественности, призванной побудить домохозяйства сократить потребление энергии этой зимой, пишет The Guardian.

Министерство по делам бизнеса, энергетические компании и оператор общегосударственной энергетической системы National Grid обсуждали возможность запуска системы оповещения населения с призывами выключать свои термостаты и пользоваться посудомоечными и стиральными машинами в периоды, когда спрос на электроэнергию ниже.

Однако в среду министерство по делам бизнеса заявило, что в настоящее время «правительство не планирует убеждать общественность сократить потребление».

Правительство до сих пор преуменьшало угрозу прекращения поставок энергоносителей этой зимой. В августе оно настаивало на том, что Великобритания подготовлена к «любому развитию событий».

В ходе своей предвыборной кампании премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла, что власти не намерены нормировать подачу электроэнергии предстоящей зимой.

По данным источников, чиновники обсуждали возможность использования системы оповещения населения по SMS, через электронную почту и с помощью телефонных звонков. Таким образом оператор National Grid информировал бы домохозяйства о необходимости сократить потребление электроэнергии.

Такая система обычно используется для уведомления потребителей при отключениях электроэнергии. Население информируют о том, когда питание будет восстановлено.  

Источники сообщили, что правительственные чиновники и представители отрасли были «полны решимости» избежать отключений электроэнергии. Кампания по информированию общественности могла бы уменьшить напряжённость в связи с угрозой дефицита энергоносителей в зимний период, передаёт The Guardian.


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