SZ – наплыв беженцев с Украины доводит немецкие города и муниципалитеты до опасной черты

В Германии в настоящее время находится более миллиона беженцев с Украины, пишет Süddeutsche Zeitung. Увеличивается и число беженцев из других стран. Города и муниципалитеты оказались в «крайне опасном положении» — все финансовые расходы ложатся именно на них. Жилищной площади и персонала не хватает. Местные власти кричат о помощи, но федеральное правительство их не слышит.



AP

В конце сентября бургомистры написали «уважаемому министру» внутренних дел Нэнси Фезер «почти письмо с извинениями». Такое письмо — уже «необычный шаг». На семи страницах они недвусмысленно выразили своё разочарование. В письме утверждается, что они исчерпали все возможности помочь. Муниципалитеты сейчас находятся в «крайне опасном положении», жалуются руководители 23 муниципалитетов и глава администрации района Раштатт в Баден-Вюртемберге, пишет Süddeutsche Zeitung.

Большое количество украинских беженцев тяжким бременем ложится на муниципалитеты и их иммиграционные службы. Жилищной площади и других ресурсов просто не хватает. Тем не менее, число прибывающих увеличивается с каждым днём. «Семья муниципалитетов загнана в угол, мы достигли опасной черты», — пишут главы муниципалитетов. На последней странице содержится лишь один призыв: «Пожалуйста, не оставляйте нас на произвол судьбы, мы рассчитываем на ваше понимание и поддержку!»

Нечто похожее происходит и в других частях страны. Всё больше муниципалитетов достигают пределов своих возможностей. Правительство ожидает, что в ближайшие месяцы число таких муниципалитетов продолжит расти. По данным министерства внутренних дел Германии, количество беженцев c Украины в конце сентября вновь превысило миллионную отметку, всего было зарегистрировано 1 001 867 человек. За зиму их может стать ещё больше — в зависимости от хода боевых действий и ситуации со снабжением на Украине. Кроме того, в настоящее время значительно увеличивается число беженцев из других стран, таких как Сирия, Ирак, Афганистан или Турция. Вероятно, вырастет и число россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации.

Не только в Баден-Вюртемберге бургомистры задаются вопросом, как с этим справляться, когда везде не хватает жилья, не говоря уж персонале интеграционных служб. «Каждый, кто бежит к нам от конфликта на Украине, нуждается в нашей помощи, — рассказывает Маркус Леве, председатель Ассоциации немецких городов и мэр Мюнстера. — Но нам нужна более тесная координация между федеральным правительством и правительствами федеральных земель, когда дело касается распределения тех, кто ищет убежища». Прежде всего, муниципалитетам требуется больше денег. Федеральное правительство и правительства федеральных земель должны «наконец профинансировать помощь в полном объёме и, как было обещано в апреле, — требует Леве, — адаптировать бюджет к большому числу беженцев».

Но федеральное правительство пока сопротивляется. «Есть задачи, которые, согласно Основному закону, берут на себя федеральные земли, например вопрос размещения беженцев, — говорит федеральный министр финансов Кристиан Линднер. — Нужно помнить, что существует разграничение полномочий между федеральным правительством и правительствами федеральных земель». Переговоры, прошедшие во вторник, не принесли прорыва. В этом году федеральное правительство покроет расходы на размещение беженцев в размере €3 млрд. Но земли считают, что этого недостаточно. Они призывают проявить такую же щедрость и в следующем году. «Федеральные земли, расположенные близко к границе, смогут справиться с наплывом беженцев, только решив вопрос первичного размещения», — считает министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер. От федерального правительства он ожидает финансовой поддержки и возмещения расходов за 2022 год, а также выделения средств на 2023 год. «Когда придёт зима, когда холод и сырость проникнут в разрушенные дома на Украине, тогда к нам приедет больше людей», — отмечает премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст. По его словам, финансирование должно стать более прозрачным.

Министр внутренних дел Фезер указывает, что федеральное правительство уже идёт на уступки: «Чем дольше длится конфликт, тем труднее разместить такое количество беженцев и обеспечить их снабжение». По её словам, правительство стоит на стороне муниципалитетов. Города, однако, требуют прийти к соглашению в кратчайшие сроки. «Федеральное правительство не должно прятать голову в песок с точки зрения финансов, например, когда речь идёт о расходах на проживание или здравоохранение, — требует председатель Ассоциации немецких городов и мэр Мюнстера Леве. — Потому что города не могут справиться в одиночку».

Тем более, цифры продолжают расти. «Помимо большого потока беженцев с Украины, всё больше людей прибывает в Европу по средиземноморскому и балканскому маршрутам, — говорит министр внутренних дел Фезер. — Это меня беспокоит». Она назначила заседание правительства по вопросу беженцев на 11 октября.

Бургомистры Баден-Вюртемберга хотят большего, чем добрые слова. «Мы решительно против того, чтобы создавалось впечатление, что города и муниципалитеты просто жалуются и в конце концов каким-то образом справятся с ситуацией», — предупреждают они. Они сравнивают муниципалитеты с «выжатым лимоном», передаёт Süddeutsche Zeitung.