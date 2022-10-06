 

Yonhap News Agency: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

06.10.2022, 3:55, Новости дня
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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря, информирует Yonhap News Agency со ссылкой на южнокорейских военных. Береговая охрана Японии подтвердила запуск двух ракет КНДР в сторону Японского моря.

Береговая охрана Японии подтвердила запуск двух ракет КНДР в сторону Японского моря. По сведениям японской береговой охраны, северокорейские ракеты были запущены с 15-минутным интервалом. Находящиеся в районе предполагаемого падения ракет рыболовецкие суда получили предупреждение не приближаться к обломкам, передает ТАСС.

Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве Японии, район падения находится за пределами исключительной экономической зоны Японии. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя запуск, заявил, что подобные действия КНДР «неприемлемы и угрожают безопасности».

Напомним, во вторник КНДР запустила, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету, которая пролетела через воздушное пространство Японии в районе северных префектур Аомори и Хоккайдо в сторону Тихого океана. По данным южнокорейских военных, максимальная скорость запущенной КНДР ракеты достигала 17 Махов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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