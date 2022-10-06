Министр обороны Японии Хамада назвал траектории полета запущенных в четверг северокорейских ракет нестандартными

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что одна из двух запущенных в четверг КНДР баллистических ракет преодолела расстояние в 350 км, другая – 800 км, траектории их полета, предположительно, были нестандартными.

По словам японского министра, одна ракета пролетела 350 км при максимальной высоте полета 100 км, а другая – около 800 км при максимальной высоте 50 км, передает ТАСС.

Хамада подтвердил ранее появившиеся данные, что обе ракеты упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Министр обороны Японии сообщил, что Токио выразил решительный протест Пхеньяну по дипломатическим каналам в Пекине. «Подобные действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН», – сообщил Хамада.

Ранее в четверг Япония и Южная Корея обвинили КНДР в пуске двух баллистических ракет.

Напомним, во вторник КНДР запустила, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету, которая пролетела через воздушное пространство Японии в районе северных префектур Аомори и Хоккайдо в сторону Тихого океана. По данным южнокорейских военных, максимальная скорость запущенной КНДР ракеты достигала 17 Махов.

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