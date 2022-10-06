Мнение: Затянем пояса

Глава Коми Уйба поручил обеспечить всем необходимым призванных в ходе мобилизации. «…Дал задание полностью экипировать всех наших ребят. От нижнего белья до бронежилетов. Это очень большие расходы, но, что называется, утянем ремни: сократим те расходы, которые планировали на социальный блок, на медицинский блок…»

Социальные расходы – бездонная бочка, из которой щедро зачерпывают, закрывая очередную авантюру. Не жили хорошо – нечего и привыкать.

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