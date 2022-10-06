Мнение: О смысле Гойды

Публика, увидевшая злого шута Охлобыстина на Красной площади перед распаленной толпой бюджетников, до сих пор находится под впечатлением от его «речи» и гадает, что бы это вообще значило. Какая еще «гойда!», что это за чертовщина и зачем вообще выпустили окончательно спятившего «доктора Быкова» на типа главную площадь страны?

Речь Охлобыстина была впрямь довольно сумбурной и бессвязной, а вопли – воистину сатанинскими. Но почему он вышел чуть ли не сразу после президента? Он кто?! И почему такая развязная манера, как будто оратор то ли бухой с утра, то ли накуренный – это что, теперь так положено, что ли? Но с чего Охлобыстин так осмелел?

В общем, публика теряется в догадках, а тут еще эта «гойда»… В Фейсбуке даже поцапались из-за нее некие маститые филологи: одни, вслед за самим Охлобыстиным, уверяли, что это такой «древнерусский клич», а другие – что нет, это клич царских опричников, народа весьма специфического, что-то вроде древних тонтон-макутов.

На самом деле догадаться о смысле всего перфоманса нетрудно, хотя особого удовольствия разгадка не доставит. Общий смысл – «Да, всё действительно очень плохо», безумие не то что не думает идти на спад, нет, именно ЗЛОЕ безумие становится основой госполитики. Т.е. если сегодня сначала выступает президент, а потом Охлобыстин, то скоро, видимо, порядок инвертируется, а потом уже ряженые кровавые шуты – что путины, что охлобыстины – пойдут совсем уж неразличимой чередой.

Охлобыстин реально РАБОТАЛ, а не самовыражался; он пытался ответить толпе (не только на красной площади, но и миллионам у телевизоров) на её ключевой вопрос – в чем смысл всего творящегося почти весь 2022-й год абсурда. Объяснить «глубинникам», чего ради их призывают терпеть лишения, убивать и умирать.

А это ведь, кстати, в принципе почти неразрешимый вопрос для любого русского «завоевания», отнюдь не только нынешнего. Издевательский в своей простоте вопрос: ради чего экспансия? Что мы несем покоряемым странам и народам? Что можем дать им мы, русские – при том, что и на своей родной земле мы живем, как правило, неустроенно и неуютно, зарабатываем мало, болеем часто, детей почти не рожаем, начальство собственное презираем и даже ненавидим, но ничего исправить не в состоянии?

Что мы можем принести покоряемым народам, если завидуем, как правило, мы им, а не они нам? Какова наша «позитивная повестка»?

Может ли ответить на этот вопрос Охлобыстин? Нет. У него нет ответа на вопрос про позитивную повестку. Но у него припасен не ответ, а клич. Целый вопль – гойда!!!

Только совсем утратившие корни безродные космополиты могут обращаться к филологам, требуя объяснить им, «что это значит». Для любого носителя русского языка ответ ясен просто «по звуку»: гойда – это злой, а если попросту – разбойничий клич.

В этом и заключается «ответ для толпы». Поскольку в реальности приносить «Русскому миру» нечего, и в глубине души мы все это знаем – Охлобыстин предлагает толпе… негативную повестку. Мы, мол, ничего и никому приносить не будем – мы будем грабить и убивать. Говоря по-научному – видный общественный и творческий деятель под псевдонимом «Ваня Охлобыстин» поднялся на высокую трибуну и доложил собравшимся, что их целью на ближайший исторический период будет некрофилия. Доложил ярко и образно, на доступном народному пониманию суржике. Гойда – это и есть некрофилия, только в переводе. Насильничать, пытать, убивать и грабить. Невозбранно. Без полиции и без протокола. ОТ ДУШИ.

Очевидно, идеологическим отделом АП РФ ожидается, что такая перспектива будет принята с воодушевлением, поскольку народ именно об этом и мечтает. Гойда, некрофилы! Вас ждет славная охота!!

Летите, голуби, летите. Только Ивана с собой прихватите, не забудьте. Нам, глядя им вслед, остается только сплюнуть сквозь зубы.