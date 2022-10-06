 

Мнение: Когда Кадыров станет маршалом?

06.10.2022, 2:50, Разное
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал читателям своего Telegram-канала, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковник, лично сообщил об этом Кадырову и лично поздравил.

Раз президент России решил присвоить главе Чечни звание генерал-полковник, видимо, заслужил Рамзан Ахматович, тем более, что, как пишет Кадыров «…в настоящее время наши воины ведут успешные наступательные действия в ДНР и в Херсонской области. Один за другим они освобождают населённые и стратегически важные пункты. Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточёнными боями продолжают продвижение вперед».


отсюда

Но мне вот что интересно. Звание генерал-лейтенант Рамзану Кадырову было присвоено в марте этого года.

Прошло шесть месяцев и президент присвоил Кадырову звание генерал-полковник.

К весне следующего года можно ждать присвоения звания генерал-армии?

А там,  глядишь, главе Чечни уже можно будет заказывать маршальский мундир и жезл маршала?

Фотография Рамзана Кадырова  отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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