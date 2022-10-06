Дельный совет от Ягудина – Личное мнение

Кто-то скажет, что говоря о спорте нельзя быть объективной. Тем более, когда речь речь идёт о таком виде спорта, как фигурное катание.

Особенно, когда ты болела за Ягудина, а выступает Плющенко.



Фото: Соцсети

Поэтому не будем о господине Рудковском, а поговорим о том, что сказал Ягудин.

На днях разгорелся давний конфликт между прекрасным фигуристом Ягудиным и хорошим в прошлом Плющенко.

Вот, что сказал Ягудин:

«Я восхищаюсь твоей карьерой, которая у тебя была. И всеми победами. Жаль, что из-за моей травмы и раннего завершения карьеры нам не удалось посоревноваться дольше. Но сейчас ты тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка».

Понятно, что господина тренера Рудковского в ответ порвало. Не хочу вдаваться в детали, но что не так сказал Ягудин?

Если ты называешь себя тренером, если стремишься воспитать чемпионов, то какой смысл мериться прошлыми победами? Докажи, что ты и тренер хороший.

Вот, например, Этери Тутберидзе — прекрасный тренер олимпийских чемпионок и чемпионок мира. Бери пример, тренер Рудковский! Тем более, что и все условия для этого есть — и финансы, и медийная поддержка академии.

Где чемпионы, Жень?

На чьей стороне вы в этом споре спортсменов? За того, который кричит, что мог бы победить первого, или за того, кто даёт дельный совет — жить не прошлым, а настоящим?

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