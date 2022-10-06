Обозреватель El País – вопреки расхожему мнению, глобализация никуда не исчезла

Несмотря на российскую спецоперацию на Украине и западные санкции в отношении России, глобализация не закончилась ни с экономической точки зрения, ни с социальной, ни с культурной, пишет обозреватель El País Мойзес Наим. Впрочем, венесуэльский журналист подчёркивает, что глобализация не является неуязвимой и не несёт исключительно преимущества. Главная задача — защититься от её недостатков и максимально использовать выгоды.



АР

Глобализация закончилась: протекционизм бывшего президента США Дональда Трампа, выход Великобритании из ЕС, нарушение цепочек поставок из-за пандемии коронавируса и действия российского лидера Владимира Путина на Украине положили конец волне глобальной интеграции, которая началась с падения Берлинской стены в 1989 году. А период падения фондовых рынков и высоких процентных ставок станет последним гвоздём в крышку гроба глобализации.

Как отмечает обозреватель El País Мойзес Наим, подобная точка зрения сегодня является модной, но она «ошибочна практически во всём». Прежде всего с экономической точки зрения, но также и с социальной и культурной. По мнению венесуэльского журналиста, последние два года показали, что глобализация оказалась значительно более устойчивой, чем в мире опасались. В столь «неспокойный период» экономическая и социальная интеграция удивила скорее своей «устойчивостью, чем хрупкостью».

Факты свидетельствуют о том, что мировой финансовый кризис 2008—2009 годов оказал более негативное влияние на мировую экономику и политику, нежели другие глобальные события последнего десятилетия. Объём международной торговли резко вырос в период гиперглобализации с 1985 по 2008 год примерно с 18% до 31% от общей стоимости мировой экономики. После кризиса 2008 года этот показатель снизился примерно до 28%. И с тех пор она остаётся более или менее стабильной, несмотря на все экономические потрясения и политические перевороты последних лет.

Политика протекционизма, проводимая Трампом, снизила уровень интеграции США с остальным миром. Американская торговля сократилась с 28% ВВП в 2015 году до 23% в 2020 году. В год после брексита экспорт Великобритании в ЕС резко сократился на 14%. Но эти колебания, как бы велики они ни были, компенсировала экономическая интеграция в Восточной Азии и Африке, где связи и взаимозависимость между странами продолжают углубляться и расширяться.

Наим предполагает, что экономическая интеграция обладает собственной инерцией, которая противостоит даже таким сильным потрясениям, как торговая война Трампа или голосование британцев за в пользу выхода из ЕС. Эксперт в области международной экономики Ури Дадуш пришёл к выводу, что протекционистские барьеры, возведённые за многие годы, оказали незначительное влияние на мировую торговлю. Хотя Европа сейчас, несомненно, испытывает довольно болезненные экономические последствия своей энергетической зависимости от России, российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней западные санкции не привели к снижению экономической интеграции в мире.

При этом не стоит забывать, что глобализация — это не только торговля. Глобализация — это также глобальное распространение идей, взглядов, философий и людей. И в этом более широком смысле глобализация, похоже, ускоряется, а не замедляется. В качестве примера обозреватель приводит приложение TikTok, у которого 1,4 миллиардов пользователей в 150 странах.

Другим примером активной и ускоряющейся глобализации является наука. Ученые всего мира соревнуются со своими коллегами в других странах. И это нормально. Что стало сюрпризом, так это скорость, с которой они смогли действовать, а иногда и координировать свои действия, например чтобы изобрести вакцины от COVID-19, произвести их и распространить по всему миру в рекордные сроки. «Если этот успешный пример глобализации был реализован один раз, то его можно повторить многократно», — убеждён автор статьи.

Впрочем, Наим уточняет, что глобализация не является неуязвимой, и подчёркивает, что не все её последствия положительны. Например, неприемлемый уровень неравенства, сосуществующий с глобализацией. Затягивание или даже усугубление спецоперации на Украине, безусловно, может негативно отразиться на экономической глобализации. Кроме того, если Китай проявит военную агрессию против Тайваня, это может уничтожить большую часть мировых мощностей по производству микрочипов, что нанесёт ущерб миру, который всё больше зависит от цифровых технологий.

«Эти угрозы существуют. Они реальны и серьёзны», — отмечает Мойзес Наим в своей статье в El País. Однако эти угрозы касаются будущего, а в настоящем мир намного глубже интегрирован, чем десять лет назад. Несмотря на все издержки и проблемы, интеграция между странами не умерла. И главная задача на будущее понять, как защититься от недостатков и максимально использовать преимущества глобализации.