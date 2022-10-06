Мнение: Несовпадения

Алексей Арестович (кто не в курсе – известный украинский спикер вроде как при должности) сообщил, что на данный момент в учебных центрах и полигонах РФ сосредоточены 92 тысячи мобилизованных. Ранее Шойгу говорил о 200 тысячах мобилизованных. Нестыковка – аж в два раза. Что нельзя отнести на техническую погрешность.

Есть три возможных варианта: врет Арестович, врал Шойгу или они оба говорят либо правду, либо оба врут. Последний вариант по сути одно и то же.

Можно вдумчиво рассмотреть все варианты, но я думаю, что более вероятно третье предположение. У армии РФ катастрофически не хватает учебных центров. Причина известна: во времена Сердюкова было принято решение, что боевые действия будет вести только кадровая армия, а потому армию «оптимизировали», проще говоря – сократили, ну и на этом сокращении Сердюков со своими тётками в итоге и погорел, так как распродажа имущества носила совсем уж нескромный характер.

Поэтому же были сокращены военные училища, что теперь аукается дикой нехваткой младшего и среднего командного состава. Соответственно, под нож были пущены и учебные центры и центры подготовки. Концепция не предусматривала.

Поэтому 90 тысяч человек в центрах подготовки – это максимум, что можно запихнуть туда. Отдельный вопрос, насколько они пригодны именно для подготовки и чему они там вообще могут готовить кроме хождения строем по плацу.

А где остальные, которых не учел Арестович и о которых отрапортовал Шойгу? А по лесам, по вагонам и вообще неприкаяны. Уже десятки видео, как мобилизованные буквально бомжуют, и далеко не всегда их даже переодели – и опять же по той самой причине – мобилизация вообще не предусматривалась, а потому запасов на вторую армию нет.

Уже поэтому можно довольно скептически относиться к разного рода «инсайдам» о намерении мобилизовать полмиллиона-миллион.

То есть, намерение-то как раз может быть, а вот возможностей – нет.

Самое интересное, что даже имея ограниченные мощности по подготовке личного состава, через них можно было бы наладить конвейер. Две недели – и в поле, в штыковую. Понятно, что в такой парадигме мобилизованные должны идти в бой волнами и волнами же погибать: две недели – это ни о чём. А дольше нельзя – будет подпирать новая волна.

Сомневаюсь, что такой сюжет остановит высшее руководство. Ему настолько плевать на жизни людей, что и такой вариант был бы приемлем. Кремлевские уже в такой ситуации, когда считать потери нет никакого смысла, конец все равно один. Идейный предшественник нынешних в такой ситуации без жалости бросал в мясорубку фольксштурм из 14-летних подростков и 70-летних стариков, лишь бы еще на день продлить свое жалкое существование.

Но полностью разрушенная (это уже невозможно скрывать) система мобилизации неспособна даже вооружить эти массы людей. То есть, первую волну, возможно, еще как-то сумеют, а потом – только копьями. Но закавыка в том, что и копий тоже нет. И луков. И даже просто дубин не заготовили.

В итоге думали напугать супостата бесконечным морем бредущей на смерть пехоты, но вышел только неприличный звук.

Любопытно, а если ровно так же обстоят дела и с ядерным арсеналом? То есть, по докладам главковерху там всё в полном ажуре, и никак иначе. Бесконечные складские помещения, доверху наполненные кило- и мега-тоннами. Но вдруг поступит приказ – и получится так же как с мобилизацией? И как быть?

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